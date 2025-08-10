🏆 SUPERCOPPA UEFA 2025: PSG vs TOTTENHAM a Udine! 13 Agosto in diretta Sky ⚽

🔥 SUPERCOPPA UEFA 2025 - L'evento calcistico dell'estate! Mercoledì 13 agosto allo stadio Friuli di Udine andrà in scena una sfida epica che decreterà la prima squadra campione d'Europa della stagione 2025/26.
⚽ LA SFIDA TITANICA:
🇫🇷 Paris Saint-Germain - Freschi vincitori della Champions League
🏴Tottenham Hotspur - Nuovi campioni dell'Europa League 2024/25
🏟️ TUTTI I DETTAGLI:
📅 Data: Mercoledì 13 agosto 2025
🕘 Orario: Calcio d'inizio ore 21:00
📍 Stadio: Friuli - Udine
📺 Diretta: Sky Sport Uno e in streaming su NOW
🎙️ Ampio pre e post partita con tutti gli approfondimenti
🎯 PERCHÉ È IMPERDIBILE:
- Prima volta del Tottenham in Supercoppa UEFA dopo la storica vittoria in Europa League
- PSG alla caccia del primo trofeo europeo della stagione
- Udine capitale d'Europa per una notte
- Scontro tra le migliori tattiche europee: tecnica francese vs intensità inglese
🏆 Una finale che promette spettacolo, emozioni e calcio di altissimo livello! Due squadre che rappresentano l'élite del calcio europeo si sfideranno per alzare il primo trofeo della nuova stagione.
