🏆 SUPERCOPPA UEFA 2025: PSG vs TOTTENHAM a Udine! 13 Agosto in diretta Sky ⚽

La voce di Antonio Albanese per la campagna tv di Expo Milano 2015

Da un lato un bambino allattato dalla madre; dall'altro il profilo della Terra vista dallo spazio. È questa l'immagine-simbolo della campagna di comunicazione con cui, dal 2 novembre, Expo Milano 2015 racconta al grande pubblico valori, sfide e opportunità legate al tema dell'Esposizione Universale. Perché "Cibo è Vita", come recita l'attore comico Antonio Albanese, voce narrante di spot TV e radio, che oggi ha partecipato con il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala alla presentazione in anteprima del progetto.