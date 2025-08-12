🎬 PAOLO SORRENTINO e FABIO CARESSA: «La Champions League non si scrive, accade!» ⚽

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
L'esclusivo backstage dell'incontro magico tra cinema e calcio! Paolo Sorrentino, il maestro del cinema italiano premio Oscar, incontra Fabio Caressa, la voce iconica del calcio Sky, in una campagna pubblicitaria che ha già fatto la storia.

#SkyCinema #PaoloSorrentino #FabioCaressa #ChampionsLeague #SkySport #CoppeEuropee #SanSiro #CampagnaSky #CalcioECinema #ImprevedibilitàCalcio #UEFA #CalcioSky #StorieCalcio #EmozioneSportiva #MaestroSorrentino

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

🏟️ LA SCENA INDIMENTICABILE:

  • Ambientazione: San Siro deserto in una suggestiva notturna
  • Protagonisti: Paolo Sorrentino (regista) e Fabio Caressa (telecronista)
  • Messaggio: "Il film della UEFA Champions League non si può scrivere: semplicemente, accade"
  • Concept: L'imprevedibilità come essenza del calcio

SKY: COME AL CINEMA - L'OFFERTA COMPLETA (anche in streaming su NOW):

  • Principali campionati italiani (Serie A, Serie B, Serie C)
  • Campionati internazionali di prestigio
  • Calcio femminile con crescente attenzione mediatica
  • European Qualifiers verso i Mondiali FIFA 2026
  • Le tre Coppe europee: Champions, Europa League, Conference League

🎬 L'ARTE DELL'IMPREVEDIBILITÀ: Sorrentino spiega a Caressa come il calcio sia l'unica sceneggiatura impossibile da scrivere: ogni partita è un film a sé, ogni gol una svolta narrativa inaspettata, ogni Champions League una storia che si scrive da sola.

🌟 La campagna celebra il ritorno delle competizioni europee, alimentando sogni e attese sotto il segno di ciò che rende il calcio unico: la sua totale imprevedibilità.

