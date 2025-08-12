🎬 PAOLO SORRENTINO e FABIO CARESSA: «La Champions League non si scrive, accade!» ⚽

L'esclusivo backstage dell'incontro magico tra cinema e calcio! Paolo Sorrentino, il maestro del cinema italiano premio Oscar, incontra Fabio Caressa, la voce iconica del calcio Sky, in una campagna pubblicitaria che ha già fatto la storia.
Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale
🏟️ LA SCENA INDIMENTICABILE:
- Ambientazione: San Siro deserto in una suggestiva notturna
- Protagonisti: Paolo Sorrentino (regista) e Fabio Caressa (telecronista)
- Messaggio: "Il film della UEFA Champions League non si può scrivere: semplicemente, accade"
- Concept: L'imprevedibilità come essenza del calcio
⚽ SKY: COME AL CINEMA - L'OFFERTA COMPLETA (anche in streaming su NOW):
- Principali campionati italiani (Serie A, Serie B, Serie C)
- Campionati internazionali di prestigio
- Calcio femminile con crescente attenzione mediatica
- European Qualifiers verso i Mondiali FIFA 2026
- Le tre Coppe europee: Champions, Europa League, Conference League
🎬 L'ARTE DELL'IMPREVEDIBILITÀ: Sorrentino spiega a Caressa come il calcio sia l'unica sceneggiatura impossibile da scrivere: ogni partita è un film a sé, ogni gol una svolta narrativa inaspettata, ogni Champions League una storia che si scrive da sola.
🌟 La campagna celebra il ritorno delle competizioni europee, alimentando sogni e attese sotto il segno di ciò che rende il calcio unico: la sua totale imprevedibilità.
