Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itVideoSky › 🎙️ SKY SPORT: Nuovi Documentari e 90/10 con Stefano Borghi! Calcio 1990-2010 📹

🎙️ SKY SPORT: Nuovi Documentari e 90/10 con Stefano Borghi! Calcio 1990-2010 📹

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

S
Sky

Sky Sport annuncia una stagione rivoluzionaria! In arrivo contenuti esclusivi che faranno la gioia di tutti gli appassionati di calcio e sport: nuovi documentari firmati Sky Sport e una novità assoluta che promette di fare la storia. 

#SkySport #StefanoBorghi #9010 #Videopodcast #DocumentariSport #CalcioStoria #Nostalgia90s #Anni2000 #ArchivioSky #StorieCalcio #PodcastSport #CalcioItaliano #MemorieCalcio #SportDoc #RetroCalcio

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

🎙️ LA GRANDE NOVITÀ: 90/10 con Stefano Borghi (anche in streaming su NOW)

  • Videopodcast quindicinale esclusivo Sky Sport
  • Condotto dalla voce iconica di Stefano Borghi
  • Focus sul calcio dal 1990 al 2010: due decenni magici
  • Viaggi nella memoria attraverso gli archivi storici di Sky Sport

PERCHÉ SARÀ IMPERDIBILE:

  • Gli anni d'oro del calcio italiano e mondiale raccontati come mai prima
  • Archivi inediti e rarità video esclusive
  • La narrazione unica di Stefano Borghi, una delle voci più amate dello sport
  • Storie, aneddoti e retroscena di un'epoca irripetibile

📹 NUOVI DOCUMENTARI SKY SPORT: Una stagione ricca di produzioni originali che approfondiranno le storie più affascinanti del mondo dello sport, con la qualità e il taglio narrativo che contraddistingue Sky Sport.

🎯 Dal Mundial '90 agli Europei 2000, dai Mondiali 2006 alla magia degli anni 2000: 90/10 promette di essere un viaggio emozionante attraverso vent'anni che hanno segnato la storia del calcio mondiale.

👍 ISCRIVITI per non perdere tutti gli aggiornamenti Sky Sport!
💬 COMMENTA: qual è il vostro ricordo di calcio più bello tra il 1990 e il 2010?
🔔 Attiva le notifiche per rimanere aggiornato su tutte le novità sportive! 

 

NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Anteprima video: 883 La Serie: 2a Stagione 'Nord Sud Ovest Est' | Prossimamente su Sky e NOW
    883 La Serie: 2a Stagione 'Nord Sud Ovest Est' | Prossimamente su Sky e NOW
    Sky rinnova per una seconda stagione la serie Sky Original di Sydney Sibilia sugli 883 : come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infatti ufficialmente in lavorazione NORD SUD OVEST EST, l’epico finale della leggendaria storia degli 883 dedicato alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia - l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.
    S
     Sky
     venerdì, 06 dicembre 2024
  • Anteprima video: TECH TALK 2024: Speciale Editori e Canali | Il Futuro dei Media tra Innovazione e Tradizione 🚀📺
    TECH TALK 2024: Speciale Editori e Canali | Il Futuro dei Media tra Innovazione e Tradizione 🚀📺
    Non perdere il nuovo TECH TALK – Un evento imperdibile per chi è appassionato di Media, Digitale, Telecomunicazioni e Innovazione! 🗓️ Data: 6 dicembre 2024 ⏰ Orario: 12:00-12:30 Organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it, l'ultimo Tech Talk del 2024 sarà un appuntamento straordinario, capace di cogliere le trasformazioni che stanno ridefinendo il panorama dei media italiani. Un’occasione unica per scoprire come il settore s...
    D
     Digital-News LIVE
     venerdì, 06 dicembre 2024
  • Anteprima video: Serie BKT 2024/2025: LaB Channel Sbarca su Amazon Prime Video
    Serie BKT 2024/2025: LaB Channel Sbarca su Amazon Prime Video
    🏆 Serie BKT 2024/2025 arriva in esclusiva su Prime Video, portando tutte le emozioni del campionato direttamente a casa tua grazie a LaB Channel! Ogni partita sarà visibile in diretta, per non perdere neanche un minuto delle sfide che animano il calcio italiano. 📺 Come Attivare LaB Channel: Clienti Prime: Aggiungi LaB Channel al tuo abbonamento Prime per accedere a tutte le partite della Serie BKT. Nuovi Clienti...
    S
     Sport
     mercoledì, 04 dicembre 2024