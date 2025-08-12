🎙️ SKY SPORT: Nuovi Documentari e 90/10 con Stefano Borghi! Calcio 1990-2010 📹

Sky Sport annuncia una stagione rivoluzionaria! In arrivo contenuti esclusivi che faranno la gioia di tutti gli appassionati di calcio e sport: nuovi documentari firmati Sky Sport e una novità assoluta che promette di fare la storia.
Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale
🎙️ LA GRANDE NOVITÀ: 90/10 con Stefano Borghi (anche in streaming su NOW)
- Videopodcast quindicinale esclusivo Sky Sport
- Condotto dalla voce iconica di Stefano Borghi
- Focus sul calcio dal 1990 al 2010: due decenni magici
- Viaggi nella memoria attraverso gli archivi storici di Sky Sport
⚽ PERCHÉ SARÀ IMPERDIBILE:
- Gli anni d'oro del calcio italiano e mondiale raccontati come mai prima
- Archivi inediti e rarità video esclusive
- La narrazione unica di Stefano Borghi, una delle voci più amate dello sport
- Storie, aneddoti e retroscena di un'epoca irripetibile
📹 NUOVI DOCUMENTARI SKY SPORT: Una stagione ricca di produzioni originali che approfondiranno le storie più affascinanti del mondo dello sport, con la qualità e il taglio narrativo che contraddistingue Sky Sport.
🎯 Dal Mundial '90 agli Europei 2000, dai Mondiali 2006 alla magia degli anni 2000: 90/10 promette di essere un viaggio emozionante attraverso vent'anni che hanno segnato la storia del calcio mondiale.
