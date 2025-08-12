Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itVideoSky › 🔥 SKY SPORT 2025/26: 2.000+ PARTITE! Sorrentino, Del Piero e tutte le novità ⚽

🔥 SKY SPORT 2025/26: 2.000+ PARTITE! Sorrentino, Del Piero e tutte le novità ⚽

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

S
Sky

LA STAGIONE PIÙ RICCA DELLA STORIA! Sky Sport presenta un'offerta calcistica senza precedenti: oltre 2.000 partite e 4.000+ ore live che trasformeranno la Casa dello Sport nel paradiso di ogni tifoso!

🎬 SORRENTINO MEETS CARESSA - LA CAMPAGNA CHE FA STORIA: 🏆 Paolo Sorrentino (Premio Oscar®) e Fabio Caressa in dialogo a San Siro 💫 "Il film della Champions non si scrive: accade" 🌃 Ambientazione notturna mozzafiato nel teatro del calcio

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

#SkySport #ChampionsLeague #SerieA #PaoloSorrentino #DelPiero #CalcioSky #CasaDelLoSport #PremierLeague #Bundesliga #Ligue1 #CalcioFemminile #UEFA #FabioCaressa #SkyTech #SkySkill #CalciomercatoOriginale

L'OFFERTA CALCISTICA COMPLETA (anche in streaming su NOW)

  • UEFA Champions League: 185 match su 203 in esclusiva
  • Serie A: 3 match su 10 a turno + almeno 30 delle migliori 76
  • Premier League e Bundesliga: il meglio del calcio internazionale
  • Ligue 1: ritorno esclusivo del campionato francese
  • Serie C con Sky Wifi
  • Calcio femminile: Serie A Women's Cup, Coppa Italia, Supercoppa

🌟 SUPERSTAR IN STUDIO: Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Zvonimir Boban, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella e molti altri!

📺 LE GRANDI NOVITÀ 2025/26:

  • Sky Sport Skill: analisi delle giocate dei fuoriclasse
  • Sky Sport Tech: momenti tattici chiave
  • 90/10: nuovo videopodcast di Stefano Borghi
  • L'Originale del Lunedì: versione settimanale di Calciomercato

🎯 580+ ORE DI STUDI LIVE 7 giorni su 7 con copertura totale su Sky Sport 24, inviati su tutti i campi, Skylights Serie A e molto altro!

👍 ISCRIVITI per vivere la stagione più spettacolare di sempre!
💬 COMMENTA: quale novità vi entusiasma di più di questa stagione Sky?
🔔 Attiva le notifiche per 11 mesi di calcio non-stop!

NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Anteprima video: Il regista Faenza: ''Non è il dg Rai Lorenza Lei l'attrice del mio film''
    Il regista Faenza: ''Non è il dg Rai Lorenza Lei l'attrice del mio film''
    ''Sarebbe bello in quanto regista aver impiegato come attrice nientemeno che un direttore generale della Rai. Purtroppo non è così'' Lo dichiara all'Adnkronos il regista Roberto Faenza a proposito del "video, messo in rete incautamente su YouTube e riportato da Dagospia", dove il ruolo di una insegnante bolognese nel film 'Si salvi chi vuole' da lui diretto nel 1980, viene attribuito a Lorenza Lei. "In realtà - scandisce Faenza - l'insegnante in questione, all'epoca una ragazza, certo non è ...
    T
     Televisione
     sabato, 17 marzo 2012
  • Anteprima video: Stefano Scarpa vince Italia's Got Talent 3 davanti a 7 milioni su Canale 5
    Stefano Scarpa vince Italia's Got Talent 3 davanti a 7 milioni su Canale 5
    Chiude in bellezza lo show di Canale 5 ''Italia's Got Talent'' che con la finale si aggiudica una share media del 30.53% pari a 7 milioni di telespettatori, lasciando il competitor Rai1 indietro di oltre 8 punti percentuali di share. Grazie a questo straordinario risultato Canale 5 vince prima e seconda serata. Nel dettaglio: in fascia prime time Canale 5 registra il 24.68% di share e 6 milioni 451 mila telespettatori (stacca Raiuno di oltre 5 punti percentuali) mentre in seconda serata ottiene il 30.19% di share pari a  4 milioni 358 mila telespettatori (stacc...
    T
     Televisione
     domenica, 11 marzo 2012
  • Anteprima video: Sky sogna azzurro, la prima campagna multisoggetto per Londra 2012
    Sky sogna azzurro, la prima campagna multisoggetto per Londra 2012
    Sky, tv ufficiale di Londra 2012, racconta in pochi secondi l'attesa e la preparazione degli azzurri in vista delle Olimpiadi. In onda in questi giorni la campagna immagine multi soggetto dal claim "Ci sono storie che solo le Olimpiadi sanno raccontare", che vede protagonisti alcuni dei nostri atleti olimpici. Piccole e grandi storie nei luoghi di allenamento dei campioni azzurri raccontate nei promo creati e prodotti dalla divisione P&P di Sky, con la regia di Francesco Fei. Le immagini riporta...
    S
     Sky
     martedì, 06 marzo 2012