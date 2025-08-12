🔥 SKY SPORT 2025/26: 2.000+ PARTITE! Sorrentino, Del Piero e tutte le novità ⚽

LA STAGIONE PIÙ RICCA DELLA STORIA! Sky Sport presenta un'offerta calcistica senza precedenti: oltre 2.000 partite e 4.000+ ore live che trasformeranno la Casa dello Sport nel paradiso di ogni tifoso!
🎬 SORRENTINO MEETS CARESSA - LA CAMPAGNA CHE FA STORIA: 🏆 Paolo Sorrentino (Premio Oscar®) e Fabio Caressa in dialogo a San Siro 💫 "Il film della Champions non si scrive: accade" 🌃 Ambientazione notturna mozzafiato nel teatro del calcio
Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale
⚽ L'OFFERTA CALCISTICA COMPLETA (anche in streaming su NOW)
- UEFA Champions League: 185 match su 203 in esclusiva
- Serie A: 3 match su 10 a turno + almeno 30 delle migliori 76
- Premier League e Bundesliga: il meglio del calcio internazionale
- Ligue 1: ritorno esclusivo del campionato francese
- Serie C con Sky Wifi
- Calcio femminile: Serie A Women's Cup, Coppa Italia, Supercoppa
🌟 SUPERSTAR IN STUDIO: Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Zvonimir Boban, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella e molti altri!
📺 LE GRANDI NOVITÀ 2025/26:
- Sky Sport Skill: analisi delle giocate dei fuoriclasse
- Sky Sport Tech: momenti tattici chiave
- 90/10: nuovo videopodcast di Stefano Borghi
- L'Originale del Lunedì: versione settimanale di Calciomercato
🎯 580+ ORE DI STUDI LIVE 7 giorni su 7 con copertura totale su Sky Sport 24, inviati su tutti i campi, Skylights Serie A e molto altro!
