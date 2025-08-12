Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
🇫🇷 LIGUE 1 TORNA SU SKY! Dal 15 agosto le migliori 2 partite a turno ⚽

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

S
Sky

Il calcio francese è tornato a casa! Dal 15 agosto 2025, Sky Sport riporta in esclusiva la Ligue 1, il campionato più spettacolare e imprevedibile d'Europa, con le migliori due partite di ogni turno.

🇫🇷 LIGUE 1: IL CAMPIONATO CHE MANCAVA

  • Data di inizio: Venerdì 15 agosto 2025
  • Offerta Sky: Le migliori 2 partite per ogni giornata
  • Qualità garantita: Solo i match più interessanti e spettacolari
  • Copertura completa: Pre e post partita con tutti gli approfondimenti

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

PERCHÉ LA LIGUE 1 È IMPERDIBILE: (anche in streaming su NOW)

  • Talenti emergenti che fanno sognare l'Europa
  • Calcio spettacolare e imprevedibile
  • Squadre storiche come Marsiglia, Lione, Monaco
  • Vivaio di futuri campioni del calcio mondiale
  • Tattica innovativa e ritmo elevato

🎯 SKY SPORT: LA CASA DEL CALCIO EUROPEO Con il ritorno della Ligue 1, Sky completa la sua offerta internazionale affiancando il campionato francese a Premier League e Bundesliga, offrendo ai tifosi italiani il meglio del calcio europeo.

📺 DOVE SEGUIRLA:

  • Sky Sport: canali dedicati con la migliore qualità
  • NOW: streaming per non perdere neanche un'azione
  • Sky Sport 24: aggiornamenti, highlights e approfondimenti

🏆 Una nuova stagione di emozioni francesi vi aspetta! Il calcio d'oltralpe con il suo mix unico di tecnica, velocità e spettacolarità è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano.

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

