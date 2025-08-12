🇫🇷 LIGUE 1 TORNA SU SKY! Dal 15 agosto le migliori 2 partite a turno ⚽

🏎️ Dopo l'emozionante gara del GP di Abu Dhabi, un momento di leggerezza e divertimento ha preso il sopravvento grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Italia e Ted Kravitz di Sky Sports F1 UK. I due hanno regalato un saluto in diretta internazionale che ha aggiunto un tocco di allegria alla fine della competizione! ✨ Un momento speciale dal mondo della Formula 1, dove la passione per il motorsport si unisce anche al buon umore. Non perdere la possibilità di rivivere quest...

F1 Abu Dhabi: Crossover tra Sky Sport Italia e UK con Vanzini e Kravitz

Serie C NOW: su Sky Sport oltre 1200 Partite all'anno fino al 2028

La Serie C NOW sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni (2025-26, 2026-27 e 2027-28). Ogni anno oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia, gol, spettacolo e giovani promettenti, potranno essere seguiti su Sky Sport, che arricchisce ulteriormente la propria offerta verso tifosi e appassionati.