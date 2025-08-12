🇫🇷 LIGUE 1 TORNA SU SKY! Dal 15 agosto le migliori 2 partite a turno ⚽

Il calcio francese è tornato a casa! Dal 15 agosto 2025, Sky Sport riporta in esclusiva la Ligue 1, il campionato più spettacolare e imprevedibile d'Europa, con le migliori due partite di ogni turno.
🇫🇷 LIGUE 1: IL CAMPIONATO CHE MANCAVA
- Data di inizio: Venerdì 15 agosto 2025
- Offerta Sky: Le migliori 2 partite per ogni giornata
- Qualità garantita: Solo i match più interessanti e spettacolari
- Copertura completa: Pre e post partita con tutti gli approfondimenti
Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale
⭐ PERCHÉ LA LIGUE 1 È IMPERDIBILE: (anche in streaming su NOW)
- Talenti emergenti che fanno sognare l'Europa
- Calcio spettacolare e imprevedibile
- Squadre storiche come Marsiglia, Lione, Monaco
- Vivaio di futuri campioni del calcio mondiale
- Tattica innovativa e ritmo elevato
🎯 SKY SPORT: LA CASA DEL CALCIO EUROPEO Con il ritorno della Ligue 1, Sky completa la sua offerta internazionale affiancando il campionato francese a Premier League e Bundesliga, offrendo ai tifosi italiani il meglio del calcio europeo.
📺 DOVE SEGUIRLA:
- Sky Sport: canali dedicati con la migliore qualità
- NOW: streaming per non perdere neanche un'azione
- Sky Sport 24: aggiornamenti, highlights e approfondimenti
🏆 Una nuova stagione di emozioni francesi vi aspetta! Il calcio d'oltralpe con il suo mix unico di tecnica, velocità e spettacolarità è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano.
