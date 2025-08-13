Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale

Video | Coppe Europee 2025 su Sky e NOW: la campagna evento con Paolo Sorrentino e Fabio Caressa

"Un cielo di stelle per illuminare le notti europee!" La Sky Creative Agency presenta la campagna più spettacolare di sempre per il lancio delle tre Coppe Europee: un dialogo magico tra cinema e calcio che ha già fatto storia. 🌟 

🎭 IL DIALOGO IMPOSSIBILE:

🏆 Paolo Sorrentino (Premio Oscar®): "È impossibile scrivere un copione sulla Champions League"

📺 Fabio Caressa (Voce del calcio Sky): Testimone dell'imprevedibilità più pura

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

