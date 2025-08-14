Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Per tutta la tua voglia di ricominciare - NOW cattura perfettamente l'emozione del ritorno del calcio con uno spot che parla direttamente al cuore di ogni tifoso!

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

🚀 I CAMPIONATI PIÙ SPETTACOLARI: 📱 (anche in streaming su NOW):

  • Serie A: le partite più emozionanti
  • Champions League: le notti magiche europee
  • Premier League: il calcio più veloce del mondo
  • Bundesliga: tecnica e spettacolo tedesco
  • Ligue 1: talenti e sorprese francesi

💫 PERCHÉ NOW È LA SCELTA GIUSTA:

  • Streaming di qualità ovunque tu sia
  • Flessibilità totale: guarda quando e dove vuoi
  • Tutti i dispositivi: smartphone, tablet, TV, PC
  • La migliore tecnologia per non perdere neanche un dettaglio

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

