🎾 US OPEN 2025: Sinner difende il titolo su Sky Sport Tennis e NOW 🏆
Gli US Open 2025 sono alle porte su Sky Sport (anche in streaming su NOW)! Dal 24 agosto al 7 settembre, Flushing Meadows si prepara ad ospitare la 145ª edizione dell'ultimo Grande Slam della stagione. Un evento storico che dal 1881 continua a regalare emozioni incredibili sui campi in cemento di New York.
