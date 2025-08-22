🎾 US OPEN 2025 IN STREAMING: Guarda tutto su NOW! È tempo di Grande Slam 🏆
Video inserito da: Simone Rossi (Satred)
S
Sky
È TEMPO DI US OPEN! L'ultimo Grande Slam della stagione è finalmente arrivato e puoi seguire tutto lo spettacolo di Flushing Meadows in streaming su NOW
🏆 PERCHÉ NON PERDERE GLI US OPEN 2025:
- L'ultimo dei quattro tornei del Grande Slam stagionale
- I migliori tennisti del mondo si sfidano sui cementi di New York
- Emozioni, colpi spettacolari e sorprese fino alla finale
- La storia del tennis si scrive a ogni match
📺 STREAMING PERFETTO SU NOW:
- Qualità HD per ogni colpo vincente
- Diretta streaming senza interruzioni
- Flessibilità totale: guarda quando e dove vuoi
- Su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, smart TV, PC