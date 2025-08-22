⚽ SERIE A 2025/26 SU NOW: 3 partite a turno dal 23 agosto in streaming 📺
Video inserito da: Simone Rossi (Satred)
S
Sky
LA SERIE A ENILIVE 2025/2026 RIPARTE SU NOW! Dal 23 agosto torna il campionato più bello del mondo e puoi seguirlo comodamente in streaming su NOW, la piattaforma Sky.
🎯 COSA INCLUDE L'OFFERTA NOW:
- 3 partite su 10 a ogni turno di Serie A Enilive
- Almeno 30 delle 76 migliori partite del campionato garantite
- Streaming in diretta senza interruzioni
- Qualità HD per non perdere nemmeno un dettaglio
📅 CALENDARIO IMPERDIBILE: Dal 23 agosto inizia una nuova stagione ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Con NOW non ti perdi mai i big match più importanti e le sfide decisive per scudetto, Champions e salvezza.
🔥 PERCHÉ SCEGLIERE NOW PER LA SERIE A:
- Convenienza: Un solo abbonamento per il meglio del calcio italiano
- Flessibilità: Guarda quando e dove vuoi, su tutti i dispositivi
- Selezione curata: Le partite più spettacolari e significative
- Tecnologia avanzata: Streaming fluido e senza buffering