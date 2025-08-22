🎵 «A me mi piace» la Serie A su SKY! Alfa e Manu Chao per la prima giornata ⚽
Video inserito da: Simone Rossi (Satred)
S
Sky
A me mi piace... la Serie A che torna finalmente in campo! Sulle note del tormentone estivo firmato da Alfa e Manu Chao, SKY presenta la prima giornata del campionato più bello del mondo con una copertina d'autore firmata Massimo Bomprezzi.
⚽ PRIMA GIORNATA IMPERDIBILE SU SKY in streaming su NOW:
- Roma-Bologna - I giallorossi esordiscono davanti al proprio pubblico
- Como-Lazio - Il ritorno in Serie A dei lariani contro i biancocelesti
- Inter-Torino - I campioni d'Italia iniziano la difesa del titolo
📺 DOVE VEDERE TUTTO:
- SKY Sport - Diretta televisiva con il meglio della telecronaca
- NOW - Streaming flessibile su tutti i dispositivi
- Qualità HD garantita per non perdere nemmeno un'azione
🎵 IL TORMENTONE DELL'ESTATE: La collaborazione tra Alfa e Manu Chao ha creato il brano perfetto per accompagnare il ritorno del calcio italiano. "A me mi piace" è già entrato nel cuore dei tifosi come colonna sonora della nuova stagione