🎾 US OPEN 2025 SU SKY: 7 Canali, Sinner Speciale e Tennis Heroes! 🏆
Gli US Open 2025 come mai prima d'ora! Dal 24 agosto al 7 settembre, Sky Sport e in streaming su NOW trasforma la 145ª edizione del torneo di Flushing Meadows in un'esperienza televisiva rivoluzionaria con una copertura totale su 7 canali dedicati!
🏆 COPERTURA STRAORDINARIA:
Fino a 7 canali Sky e in streaming su NOW
- per non perdere nemmeno un punto
- Sky Sport Tennis come canale principale dall'Arthur Ashe Stadium
- Sky Sport Plus: scegli qualunque match con il telecomando interattivo
- Extra Match su NOW per accesso completo ai campi di gioco
- Diretta Tennis su Sky Sport Mix per saltare da un campo all'altro
📺 PRODUZIONI ORIGINAL ESCLUSIVE:
"Sinner indimenticabile - Wimbledon 2025: cronaca di un trionfo"
- 🇮🇹
- Tennis Heroes ep. 5: "Bad Boys - da Nastase a Kyrgios" con Panatta&Bertolucci
- Speciale Flavia Pennetta a 10 anni dalla sua vittoria US Open
🎬 STUDI E PROGRAMMI:
- Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli dalle 16:30 quotidiano
- Highlight Show alle 8:15 su Sky Sport 24
- The Insider con Giuseppe Marzo: il lato ironico del tennis
- US Open Today dalle 10:00 per il riepilogo notturno
⭐ SUPER SQUADRA TELECRONISTI: Paolo Bertolucci, Renzo Furlan, Flavia Pennetta da New York, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido e un dream team di voci del tennis italiano! 🎙️
🔥 Un'offerta che ridefinisce completamente l'esperienza televisiva del tennis, dove tecnologia interattiva e contenuti premium si fondono per gli appassionati più esigenti!
