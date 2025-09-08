Petra Delicato sta per tornare con due nuovi casi mozzafiato! L'8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e NOW, la terza stagione della serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, diretta da Maria Sole Tognazzi.
🎬 CAST STELLARE CONFERMATO E NEW ENTRY:
- Paola Cortellesi: l'iconica ispettrice Petra Delicato
- Andrea Pennacchi: il viceispettore Antonio Monte
- Manuela Mandracchia: Beatrice, moglie di Monte
- Francesco Colella: Marco, fidanzato di Petra
- Francesco Acquaroli (NEW ENTRY): Luigi, poliziotto con passato speciale con Petra
💫 UNA PETRA INEDITA: Questa stagione ci mostra un lato completamente nuovo dell'ispettrice: alle prese con Marco e i suoi tre figli, Petra deve bilanciare vita privata e casi professionali sempre più complessi.
🔍 DUE MISTERI AVVINCENTI:
- Episodio 1 (8 ottobre): Omicidio e furto di reliquia in un convento
- Episodio 2 (15 ottobre): Assassinio di imprenditore legato alla mafia
⚡ Tra nuovi incontri, vecchie conoscenze e interrogativi sul futuro, Petra continua la sua personalissima ricerca della felicità mentre risolve crimini nella splendida cornice ligure.
