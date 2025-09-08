NOW invade Milano con un evento straordinario! Dal 12 al 14 settembre, Piazza Gae Aulenti si trasforma nel cuore pulsante dello streaming italiano con un pop-up store unico che unisce contenuti premium e esperienze gustative innovative.
#NOWMilano #EleonoraCottarelli #VogliadiNOW #PopUpStore #PiazzaGaeAulenti #SkyStreaming #NOW #Milano2025 #StreamingItalia #EventoMilano #Portanuova #TennisSkyShow #ChallengeTaste #InnovazionDigitale #EsperienzaMultisensoriale #SkyItalia
🍭 LA SFIDA DEI 9 GUSTI CON ELEONORA COTTARELLI: La conduttrice di Sky Tennis Show protagonista di una challenge divertentissima: 9 gusti di caramelle abbinati a sport, show e serie TV! Riuscirà a indovinare quale sapore rappresenta il tennis? Lo scopriremo insieme nel weekend milanese!
📍 PIAZZA GAE AULENTI SI TRASFORMA: Il cuore di Portanuova diventa il palcoscenico perfetto per celebrare la varietà incredibile di NOW:
- Serie TV di ogni genere
- Film blockbuster e d'autore
- Show e intrattenimento premium
- Sport live con i grandi eventi in diretta
🎯 UN'ESPERIENZA MULTISENSORIALE UNICA: Non solo streaming, ma un vero viaggio tra i sensi dove ogni contenuto NOW trova il suo abbinamento gustativo perfetto. Un'idea geniale che rende tangibile l'esperienza digitale!
⚡ WEEKEND DA NON PERDERE:
- Venerdì 12 settembre: inaugurazione dell'evento
- Sabato 13 settembre: giornata clou con attività speciali
- Domenica 14 settembre: gran finale del pop-up
🌟 Un evento che conferma come NOW non sia solo una piattaforma streaming, ma un vero ecosistema di intrattenimento che sa sorprendere e coinvolgere il pubblico anche offline, portando l'innovazione digitale nel cuore pulsante di Milano.
👍 ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti NOW e Sky!
💬 COMMENTA: secondo voi che sapore avrà il tennis per Eleonora?
🔔 Attiva le notifiche per scoprire l'esito della challenge.
Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive