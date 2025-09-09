La Serie C ha trovato la sua casa definitiva! Nella sede Sky di Milano, presidenti e rappresentanti di tutte le squadre del campionato hanno celebrato il rinnovo della partnership storica: tutte le partite della Serie C su Sky e NOW per le prossime tre stagioni, con Sky Wifi come nuovo title sponsor 2025-26.
🏆 COPERTURA TOTALE CONFERMATA:
- Oltre 1.200 partite all'anno tra regular season, playoff, playout
- Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale)
- Sky Sport 24 con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti
- Streaming integrale su NOW per la massima flessibilità
🚀 INNOVAZIONI RIVOLUZIONARIE:
- Football Video Support: tecnologia VAR che rende la Serie C il primo campionato europeo di terza divisione ad adottarla
- Sky Wifi Title Sponsor: connessione ultrabroadband che unisce territori e tifosi
- Casa dello Sport Sky: punto di riferimento per valorizzare il calcio territoriale
🌍 IL CALCIO DEI TERRITORI: La Serie C rappresenta l'autentica Italia calcistica: squadre che raccontano storie, passioni e città da Nord a Sud. Sky conferma la vicinanza al calcio che vive nei territori, un impegno che si rafforza con tecnologie all'avanguardia.
💬 LE PAROLE DEI PROTAGONISTI: Matteo Marani (Presidente Lega Pro): "Continuità e crescita con grande novità del Football Video Support" Federico Ferri (Direttore Sky Sport): "Un ponte con le realtà territoriali e piattaforma per innovare"
🎯 Una partnership che guarda al futuro, valorizzando sempre di più il campionato e rendendolo ancora più vicino alle comunità locali, dove tecnologia e passione si incontrano per creare un'esperienza sportiva unica.
