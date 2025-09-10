Le Coppe Europee tornano nella Casa dello Sport di Sky! Dal 16 settembre inizia il viaggio più emozionante dell'anno: 527 partite live in 53 notti da sogno tra Champions, Europa League e Conference League fino alle finali di maggio 2026.
🏆 COPERTURA STRAORDINARIA:
- Champions League: 185 delle 203 partite in esclusiva su Sky
- Europa e Conference League: tutti i 342 match in esclusiva
- 7 squadre italiane protagoniste: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Bologna, Fiorentina
- Format League Phase in un girone unico spettacolare
🎬 CAMPAGNA OSCAR CON PAOLO SORRENTINO: Il Premio Oscar protagonista insieme a Fabio Caressa per lanciare la nuova stagione di Champions League con la creatività e l'eleganza che solo Sky sa offrire! 🎭
⭐ DREAM TEAM DA 37 TROFEI EUROPEI: Capello, Boban, Del Piero, Bergomi, Costacurta, Di Canio, Marchegiani, Zenga, Montolivo e molti altri. Si aggiunge anche Luca Gotti, allenatore in attività per analisi tattiche dal campo!
📺 STUDI E CONDUZIONE:
- Federica Masolin regina d'Europa per Champions League Show
- Mario Giunta per statistiche e approfondimenti
- Goleador Europa con Martina Quaranta
- After Party con Lisa Offside per i retroscena
🚀 TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA: Realtà aumentata, IA, rail cam, Sky Sport Skill per le giocate stellari e Sky Sport Tech per l'analisi tattica. Un'esperienza immersiva a 360°!
🌐 15 MILIONI di utenti unici digitali, 96 milioni di interazioni social: Sky Sport conferma la sua leadership nell'ecosistema calcistico europeo.
