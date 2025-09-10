L'attesa è FINALMENTE finita! La UEFA Champions League torna con tre notti magiche che faranno tremare l'Europa. Le squadre italiane sono pronte a conquistare il continente!

🗓️ IL PROGRAMMA DA SOGNO:

MARTEDÌ ore 21 : Juventus vs Borussia Dortmund 🇮🇹🇩🇪

🏆 TRE SQUADRE ITALIANE, TRE SFIDE EPICHE: La Juventus sfida i finalisti del 2024, l'Atalanta cerca l'impresa a Parigi contro i campioni francesi, il Napoli affronta i campioni d'Inghilterra in casa loro. Quale squadra italiana vi emozionerà di più?

📺 COPERTURA TOTALE SU SKY SPORT:

Diretta Gol per essere su tutti i campi d'Europa contemporaneamente

- la tua casa dello sport Studi pre e post partita con le leggende del calcio

Tecnologia all'avanguardia per un'esperienza immersiva

🔥 PERCHÉ SARÀ SPETTACOLARE: Tre big match in tre giorni, le nostre squadre contro colossi europei, emozioni garantite e la possibilità di seguire tutto in una volta sola grazie alla magia di Sky Sport!

⚡ La Champions League che tutti aspettavamo: stelle mondiali, stadi leggendari e il calcio più bello del mondo. Non è solo calcio, è pura magia europea!

