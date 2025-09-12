Le big del calcio europeo tornano in campo e TV8 vi porta GRATIS nel cuore della Champions League! Dal 17 settembre alle 20:20 l&#039;appuntamento pi&amp;ugrave; atteso dell&#039;anno calcistico.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 COSA VI ASPETTA SU TV8:\r\n\r\nPre e post partita completo con analisi approfondite\r\nTutti i gol della giornata delle partite pi&amp;ugrave; emozionanti\r\nVoci dei protagonisti direttamente dal campo\r\nCopertura totale della competizione pi&amp;ugrave; prestigiosa d&#039;Europa\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba L&#039;APPUNTAMENTO IMPERDIBILE: \u00f0\u009f\u0097\u0093\u00ef\u00b8\u008f Quando: Da mercoled&amp;igrave; 17 settembre 2025 \u00e2\u008f\u00b0 Orario: Alle 20:20 \u00f0\u009f\u0093\u00ba Dove: TV8 in chiaro - COMPLETAMENTE GRATIS!\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af Siete carichi? TV8 Champions League vi porta nel cuore dell&#039;azione con il meglio del calcio europeo, accessibile a tutti senza abbonamenti o costi aggiuntivi.&amp;nbsp;