Sky Sport 24 Night arriva su Cielo! Dal 15 settembre 2025, ogni sera in seconda serata, un&#039;ora di puro sport in chiaro con lo stile e l&#039;autorevolezza che solo Sky Sport sa offrire.
🌟 COSA TROVERETE OGNI SERA:

Coppe Europee: servizi esclusivi dagli inviati, news su Champions League, Europa League e Conference League con le squadre italiane protagoniste
Gol e highlights delle grandi notti internazionali
Aggiornamenti costanti su tutti i principali eventi sportivi

⚽ NEL WEEKEND - La Casa dello Sport Sky:

Serie A e tutto il calcio italiano
Premier League, Bundesliga, Ligue 1 - Le grandi leghe europee
Rassegna gol completa e spettacolare

🏎️ NON SOLO CALCIO:

Formula 1 con tutti gli aggiornamenti dal Mondiale
MotoGP e Superbike - L&#039;adrenalina delle due ruote
Basket nazionale e internazionale
Tennis: focus su Jannik Sinner e Next Gen, dai Masters 1000 alle Finals

Un nuovo appuntamento quotidiano pensato per tutti gli appassionati che vogliono vivere le emozioni dello sport a 360 gradi, senza costi aggiuntivi!