La copertina di Sky Sport,&amp;nbsp;La vita &amp;egrave; adesso - Bentornata Champions League, aprir&amp;agrave; gli studi della prima giornata della tanto attesa coppa europea. Le immagini dei gol e dei campioni di questa fantastica competizione si susseguono accompagnate da alcuni estratti del videoclip, firmato da Duccio Forzano, della nuova versione 2025 del pezzo che ha dato il titolo all&amp;rsquo;album, uscito l&amp;rsquo;8 giugno del 1985. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco pi&amp;ugrave; venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite &amp;ndash; 4 milioni e mezzo di copie fisiche &amp;ndash; ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.\r\nSono tre le iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e questo leggendario 40^&amp;nbsp;anniversario: un progetto discografico, uno editoriale e uno dal vivo anticipato da un concerto evento in anteprima.Sony Music Italia propone un progetto discografico unico: un doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati - in cd e in digitale in Dolby Atmos &amp;ndash; del remake de &quot;La vita &amp;egrave; adesso, il sogno &amp;egrave; sempre&quot;, che reinterpreta, con sonorit&amp;agrave; e stili attuali, undici brani senza tradirne l&amp;rsquo;essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia &amp;egrave; stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l&amp;rsquo;idea di oggi. La tracklist del progetto discografico &amp;egrave; composta dalle 10 tracce dell&amp;rsquo;album del 1985 e dal brano inedito &quot;Il sogno &amp;egrave; sempre&quot;, che non &amp;egrave; solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. Questo lavoro discografico &amp;egrave; affiancato da un cofanetto super deluxe, ideato e realizzato da Edizioni Curci &amp;ndash; in tiratura limitata di mille copie numerate &amp;ndash; disponibile negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi. Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d&amp;rsquo;artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5x31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni dell&amp;rsquo;album, trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensit&amp;agrave;.\r\nLe iniziative per celebrare il quarantesimo anniversario dello storico album di Claudio Baglioni saranno coronate nel 2026 da un&amp;rsquo;esperienza musicale dal vivo che permetter&amp;agrave; agli spettatori di viverne e rinnovarne, ora come allora, le emozioni. Friends &amp;amp; Partners ha infatti annunciato il &quot;Grand Tour &amp;ndash; La vita &amp;egrave; adesso&quot;, 40 tappe speciali nei pi&amp;ugrave; suggestivi scenari all&amp;rsquo;aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il prossimo 27 settembre 2025 da uno straordinario concerto evento di anteprima assoluta nell&amp;rsquo;Isola di Lampedusa. In questa occasione verranno annunciate le date del tour, in programma da fine giugno 2026 fino a met&amp;agrave; settembre 2026: questi eccezionali concerti saranno 40, numero simbolico e rappresentativo del 40&amp;deg; leggendario anniversario dell&amp;rsquo;album. Anche Sky Sport ha voluto festeggiare l&amp;rsquo;evento abbinando alle emozioni di 40 anni di storia del calcio, le note di un brano indimenticabile&amp;hellip; perch&amp;eacute; la vita &amp;egrave; adesso.\r\nLa clip &amp;egrave; stata ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, realizzata da Massimo Previti, grafica di Salvatore Allegrezza. Sky Sport ringrazia Claudio Baglioni per la straordinaria disponibilit&amp;agrave;, lo staff dell&amp;rsquo;artista, Sony Music Italy, Luca Fantacone, Director Catalogue Sony Music Entertainment Italy.\r\nSu NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano, i Film pi&amp;ugrave; attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. Clicca qui e scopri tutte le offerte attive