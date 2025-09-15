Call My Agent - Italia torna con la terza stagione! Da novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la serie Sky Original che svela i segreti del dietro le quinte dello showbusiness italiano.\r\n\u00e2\u00ad\u0090 CAST STELLARE CHE RITORNA:\r\n\r\nMichele Di Mauro (Vittorio) - L&#039;agente pi&amp;ugrave; determinato\r\nSara Drago (Lea) - Eleganza e professionalit&amp;agrave;\r\nMaurizio Lastrico (Gabriele) - Ironia e passione\r\nSara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze\r\nEmanuela Fanelli e Corrado Guzzanti - Ritorni esplosivi\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008c\u009f GUEST STAR DA URLO:\r\n\r\nLuca Argentero - Il sex symbol del cinema italiano\r\nMichelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - Madre e figlia insieme\r\nStefania Sandrelli - La diva intramontabile\r\nCast completo di Romanzo Criminale - Reunion storica\r\nMiriam Leone - Bellezza e talento\r\nFicarra &amp;amp; Picone - Comedy duo per eccellenza\r\n\r\n\u00f0\u009f\u009a\u0080 NEW ENTRY:\r\n\r\nNicolas Maupas e Gianmarco Saurino portano nuova energia\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba LA SFIDA DELLA STAGIONE: Senza Elvira, la CMA affronta la minaccia di UBA, la pi&amp;ugrave; grande agenzia mondiale pronta a conquistare l&#039;Italia. Una battaglia senza esclusione di colpi nel cuore di Roma!\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af COSA ASPETTARSI:\r\n\r\nTono brillante e autoironico che ha reso cult la serie\r\nLocation esclusive della Capitale\r\nCelebrazione dello star system italiano\r\nCambiamenti sconvolgenti e sfide personali\r\nRemake del cult francese &quot;Dix pour cent&quot;\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00ac Diretta da Simone Spada, scritta da Federico Baccomo con Camilla Buizza e Tommaso Renzoni, prodotta da Sky Studios e Palomar.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti sulla serie! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale guest star vi emoziona di pi&amp;ugrave;? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per il countdown verso novembre!