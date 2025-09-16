Momento storico per lo sport italiano! &amp;Egrave; nata ufficialmente Sky Sport 24 Night, il nuovo TG sportivo in chiaro su Cielo che rivoluziona l&#039;informazione sportiva gratuita in Italia.\r\n\u00e2\u00ad\u0090 LA PRIMA PUNTATA STORICA: Una serata indimenticabile che ha segnato l&#039;inizio di una nuova era per lo sport in chiaro, con la professionalit&amp;agrave; e l&#039;autorevolezza che solo Sky Sport sa garantire.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 HIGHLIGHTS DELLA PRIMA:\r\n\r\n&quot;Ci siamo!&quot; - L&#039;emozione palpabile del debutto\r\nNuova casa dello sport fatta di notizie, immagini, approfondimenti\r\nTutti gli sport: calcio, Formula 1, MotoGP, basket, tennis\r\nFocus speciale su Jannik Sinner e i talenti italiani\r\n\r\n\u00e2\u009a\u00bd CHAMPIONS LEAGUE PROTAGONISTA:\r\n\r\nDebut della nuova Champions League raccontato in diretta\r\nAthletic Bilbao vs Arsenal - marted&amp;igrave; ore 21:15 su Cielo (canale 26)\r\nLiverpool vs Atletico Madrid - mercoled&amp;igrave; ore 21:00 su TV8 in chiaro\r\nCopertura completa delle coppe europee\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af I CONDUTTORI:\r\n\r\nRiccardo Gentile - Telecronista e giornalista Sky Sport\r\nIl dream team dell&#039;informazione sportiva italiana\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00b5 Momento magico: L&#039;apertura con Claudio Baglioni che ha dato il benvenuto alla prima edizione con la sua inconfondibile magia.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba &quot;Saremo praticamente tutte le sere&quot; - La promessa di un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di sport, finalmente accessibile a tutti gratuitamente.\r\nUn nuovo viaggio nel mondo dello sport inizia qui, ogni sera in seconda serata su Cielo!\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per seguire questo viaggio sportivo storico! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: avete visto la prima puntata? Che emozione! \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nessuna edizione!