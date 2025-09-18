Sky regala il cinema a tutti i suoi clienti! La nuova app My Sky, lanciata a giugno, offre un&#039;opportunit&amp;agrave; straordinaria: due biglietti cinema completamente gratuiti attraverso Sky Extra.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u009f\u00ef\u00b8\u008f L&#039;OFFERTA INCREDIBILE:\r\n\r\n2 biglietti omaggio per The Space Cinema\r\nValidi fino al 30 settembre 2025\r\nUtilizzabili tutti i giorni della settimana\r\nFilm italiani e internazionali a scelta\r\nAccessibili tramite sezione Sky Extra nell&#039;app\r\n\r\n#MySkyApp #SkyExtra #CinemaGratis #TheSpaceCinema #BigliettiOmaggio #SkyCreativeAgency #AppSky #CinemaInSala #IntrattenimentoSky #OfferteSky #SkyItalia #CinemaCultura #StreamingeCinema #AppGratuita #BenvenutoSky\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00b1 MY SKY APP: la rivoluzione dell&#039;esperienza cliente Lanciata di recente, l&#039;app My Sky &amp;egrave; stata progettata per offrire un&#039;esperienza d&#039;uso semplice, intuitiva e personalizzata. I biglietti omaggio rappresentano un pensiero di benvenuto speciale per chi entra nel mondo digitale Sky.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; IMPORTANTE: Sky conferma il suo impegno nel sostenere il cinema in sala come esperienza culturale unica e condivisa, dimostrando che streaming e cinema tradizionale possono coesistere e potenziarsi a vicenda.\r\n\u00e2\u009c\u00a8 COME FUNZIONA: La Sky Creative Agency ha realizzato un promo che racconta perfettamente questa iniziativa innovativa. L&#039;app My Sky diventa cos&amp;igrave; la porta principale per scoprire tutto il mondo Sky, unendo digitale e tradizione cinematografica.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00aa Un&#039;iniziativa che dimostra come Sky continui a innovare nell&#039;offrire valore aggiunto ai propri clienti, rendendo l&#039;intrattenimento sempre pi&amp;ugrave; accessibile e coinvolgente.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutte le novit&amp;agrave; Sky e offerte esclusive! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: avete gi&amp;agrave; scaricato My Sky? Quale film andrete a vedere gratis? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere altre promo Sky!