BENTORNATA EUROPA LEAGUE! Sky Sport riaccende i riflettori sulla seconda competizione europea pi&amp;ugrave; importante con due appuntamenti imperdibili che vedono protagoniste le squadre italiane.\r\n\u00f0\u009f\u0087\u00ae\u00f0\u009f\u0087\u00b9 LE NOSTRE RAPPRESENTANTI IN CAMPO:\r\n\r\nMercoled&amp;igrave; 24 settembre ore 21:00 - Nizza-Roma\r\nGioved&amp;igrave; 25 settembre ore 21:00 - Aston Villa-Bologna\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af PERCH&amp;Eacute; SONO MATCH CRUCIALI: La Roma cerca il riscatto europeo affrontando il Nizza in una trasferta francese insidiosa, mentre il Bologna vive il suo momento magico sfidando l&#039;Aston Villa in Inghilterra in quello che potrebbe essere il match pi&amp;ugrave; affascinante della prima giornata.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba SKY SPORT: la casa dell&#039;Europa League Copertura totale con le migliori telecronache, analisi pre e post partita, e tutti gli approfondimenti dedicati al cammino europeo delle italiane.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 ATTESE E AMBIZIONI:\r\n\r\nRoma punta a fare meglio delle ultime stagioni europee\r\nBologna vuole continuare il suo momento d&#039;oro anche in Europa\r\nDue trasferte impegnative per testare subito le ambizioni\r\n\r\n\u00e2\u009a\u00a1 L&#039;EUROPA LEAGUE CHE RIPARTE con grande spettacolo, emozioni e la speranza che le squadre italiane possano regalare grandi soddisfazioni ai tifosi.\r\nDue serate di grande calcio europeo che daranno il via a una nuova avventura continentale per Roma e Bologna.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti sull&#039;Europa League! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale delle due italiane vi convince di pi&amp;ugrave;? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nessun match europeo!