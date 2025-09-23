Arriva su NOW il medical drama dell&#039;anno! The Pitt, il pluripremiato medical drama che ha conquistato 5 statuette agli Emmy Awards, &amp;egrave; finalmente disponibile in streaming su NOW per il pubblico italiano. #ThePitt #NOW #MedicalDrama #EmmyAwards #StreamingItalia #SerieTV #MedicalShow #DramaTv #PremiumContent #NOWStreaming #SeriePremiata #DramaMedico #StreamingQualit&amp;agrave; #EmmyWinner #SerieTVItaliana\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; IL MEDICAL DRAMA PI&amp;Ugrave; ATTESO: Vincitore di 5 Emmy Awards, riconoscimento della critica internazionale, The Pitt offre una storia avvincente ambientata nel mondo ospedaliero, con un cast stellare e sceneggiature di altissimo livello, il tutto sostenuto da una produzione di qualit&amp;agrave; cinematografica.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba DISPONIBILE ORA SU NOW: Tutti gli episodi del medical drama pi&amp;ugrave; premiato dell&#039;anno sono gi&amp;agrave; disponibili per lo streaming senza interruzioni pubblicitarie, permettendo di vivere l&amp;rsquo;esperienza completa in qualsiasi momento.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af COSA ASPETTARSI DA THE PITT: Un medical drama che supera i clich&amp;eacute; del genere, con storie profonde, personaggi complessi e una rappresentazione realistica del mondo medico, capace di conquistare sia pubblico che critica.\r\n\u00e2\u009c\u00a8 QUALIT&amp;Agrave; PREMIUM garantita dagli Emmy Awards: un titolo che ha vinto 5 statuette significa eccellenza in sceneggiatura, regia, interpretazione e produzione.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00aa Un&#039;opportunit&amp;agrave; imperdibile per gli amanti del genere medical e per chi cerca contenuti di qualit&amp;agrave; superiore nel panorama dello streaming italiano. NOW conferma ancora una volta la sua capacit&amp;agrave; di portare nel nostro Paese le produzioni pi&amp;ugrave; prestigiose e premiate della TV internazionale.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutte le novit&amp;agrave; sui medical drama \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: sei un fan del genere medical? Qual &amp;egrave; la tua serie preferita? \u00f0\u009f\u0094\u0094 ATTIVA LE NOTIFICHE per scoprire altre serie premiate su NOW!