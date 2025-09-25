SECONDO ATTO DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! Le squadre italiane tornano protagoniste nella massima competizione europea con tre match imperdibili che Sky Sport trasmetter&amp;agrave; in esclusiva.\r\n\u00f0\u009f\u0094\u00a5 IL CALENDARIO CHE ACCENDE LA PASSIONE:\r\n\u00f0\u009f\u0093\u0085 MARTED&amp;Igrave; 30 SETTEMBRE - Double Header italiano:\r\n\r\n18:45 - Atalanta vs Club Brugge: la Dea cerca la prima vittoria europea\r\n21:00 - Inter vs Slavia Praga: i nerazzurri di Milano per il bis\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u0085 MERCOLED&amp;Igrave; 1 OTTOBRE:\r\n\r\n21:00 - Napoli vs Sporting Lisbona: gli azzurri al Maradona per sognare\r\n\r\n#ChampionsLeague #SkySport #AtalantaBruges #InterSlavia #NapoliSporting #DirettaGoal #UCL #CalcioEuropeo #ChampionsItalia #SkyChampions #CalcioItaliano #UEFAChampionsLeague #SkySport4K #ChampionsExclusive #CalcioSky\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af DIRETTA GOAL: 6 CAMPI, UNA SOLA EMOZIONE Con la Diretta Goal di Sky Sport sarete collegati contemporaneamente su tutti i campi d&#039;Europa, vivendo ogni gol, ogni emozione e ogni momento decisivo della Champions League.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; IMPERDIBILE:\r\n\r\nTre squadre italiane in campo in 48 ore\r\nQualit&amp;agrave; 4K per un&#039;esperienza cinematografica\r\nCommenti tecnici e approfondimenti esclusivi\r\nLa &quot;casa dello sport&quot; Sky garantisce copertura totale\r\n\r\n\u00e2\u009a\u00a1 SKY SPORT: LA TUA CASA DELLA CHAMPIONS In esclusiva assoluta, Sky Sport vi porta nel cuore pulsante del calcio europeo con una copertura senza precedenti, analisi pre e post partita, e tutta l&#039;emozione della competizione pi&amp;ugrave; prestigiosa al mondo.\r\n\u00e2\u009c\u00a8 Tre squadre, tre sogni, una sola certezza: la Champions League ha casa su Sky Sport!\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli highlights Champions! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale match vi emoziona di pi&amp;ugrave;? Atalanta, Inter o Napoli? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nemmeno un gol europeo!