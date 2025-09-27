La nuova stagione Sky &amp;egrave; qui e promette di essere LEGGENDARIA! Un anno ricco di contenuti esclusivi, show iconici e produzioni originali che cambieranno il panorama dell&#039;intrattenimento italiano.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00a4 ENTERTAINMENT che fa la storia:\r\n\r\nX Factor 2025 con Giorgia, Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani\r\n4 Hotel con Bruno Barbieri e il nuovo &quot;Barbieri Plus&quot; da 5 punti\r\nMasterChef Italia con il trio Cannavacciuolo-Barbieri-Locatelli\r\nPechino Express con Costantino della Gherardesca e 3 inviati\r\n\r\n#Sky2025 #XFactor2025 #GomorraLeOrigini #SkyOriginal #GucciSerie #ThePitt #NOW #SkyTG24 #MasterChefItalia #PechinoExpress #BrunoBarbieri #SkyCollection #WickedFilm #CallMyAgent #TV8 #SkyCinema\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba SERIE TV rivoluzionarie in arrivo:\r\n\r\nThe Pitt: nuovo medical drama che conquista critica e pubblico\r\nGomorra - Le Origini: Marco D&#039;Amore dietro la macchina da presa\r\nCall My Agent Italia 3: con Luca Argentero e Michelle Hunziker\r\nGucci - Fine dei giochi: Gabriele Muccino racconta la famiglia pi&amp;ugrave; iconica del lusso\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00ac CINEMA di altissimo livello:\r\n\r\nWicked con Ariana Grande e Cynthia Erivo\r\nMission Impossible - The Final Reckoning con Tom Cruise\r\nNuovo Jurassic World con Scarlett Johansson\r\nCinema italiano d&#039;autore con Silvio Soldini e Mario Martone\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u008a NUMERI IMPRESSIONANTI:\r\n\r\nSky TG24 prima per affidabilit&amp;agrave; tra under 35 (Reuters Institute Oxford)\r\nNuovo canale Sky Collection (pos. 114) con Friends, Big Bang Theory, Il Trono di Spade\r\nTV8 porta in chiaro X Factor e Pechino Express per la prima volta\r\n\r\n\u00f0\u009f\u009a\u0080 L&#039;offerta pi&amp;ugrave; completa di sempre: dalle produzioni Sky Original ai grandi show internazionali, dal cinema d&#039;autore allo sport live, fino ai documentari pi&amp;ugrave; avvincenti su Sky Crime e Sky Nature.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per rimanere aggiornato su tutte le novit&amp;agrave; Sky! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale novit&amp;agrave; vi incuriosisce di pi&amp;ugrave; tra tutte queste? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nessun aggiornamento!