Il grande basket &amp;egrave; solo su Sky Sport! Arriva su Sky Sport Basket Canale 205 un&#039;offerta completa che abbraccia tutto il panorama della pallacanestro internazionale e italiana.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0080 &quot;La NBA &amp;egrave; dentro! BANG!&quot; - L&#039;emozione delle triple pi&amp;ugrave; spettacolari &quot;L&#039;Eurolega e l&#039;Eurocup in esclusiva dentro! BANG!&quot; - Ogni canestro che fa la storia\r\n#NBA #SkySport #BasketItaliano #SerieABasket #CoppaItalia #Supercoppa #BasketAmericano #BasketEuropeo #BasketSport #NBAItalia #SkySportBasket #BasketSpettacolo #Triple #BasketNews #PallacanestroItaliana\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 BASKET ITALIANO PROTAGONISTA:\r\n\r\nSerie A: il campionato italiano con tutte le sue emozioni\r\nCoppa Italia: la competizione che incorona i campioni\r\nSupercoppa: il trofeo che apre ogni stagione in grande stile\r\n&quot;La tripla &amp;egrave; dentro! BANG!&quot; - Anche il basket nostrano regala spettacolo!\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008c\u008d BASKET SENZA CONFINI: &quot;Il grande basket americano, europeo e italiano &amp;egrave; solo su Sky Sport&quot; - Un&#039;offerta completa che copre tutto il mondo della pallacanestro, dalle stelle NBA ai talenti europei, fino alle eccellenze del nostro campionato.&amp;nbsp;&amp;nbsp;\r\n\u00f0\u009f\u0094\u00a5 Sky Sport conferma la sua leadership nel basket mondiale, portando nelle case italiane l&#039;emozione dei &quot;BANG!&quot; pi&amp;ugrave; spettacolari e delle giocate che entrano nella leggenda.\r\nUn solo posto per tutto il basket che ami: Sky Sport! \u00f0\u009f\u008f\u0080\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli highlights NBA e Serie A! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: siete pi&amp;ugrave; NBA o basket italiano? Chi sono i vostri giocatori preferiti? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nessun &quot;BANG!&quot; spettacolare!