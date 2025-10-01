Torna Sky TG24 Live In! Il format rivoluzionario diretto da Fabio Vitale che porta l&#039;informazione fuori dagli studi approda a Roma il 17 ottobre al suggestivo Teatro di Villa Torlonia, trasformato per un&#039;intera giornata in studio televisivo.\r\n\u00f0\u009f\u008c\u008d LE SFIDE EPOCALI AL CENTRO DEL DIBATTITO:\r\n\r\nCrisi in Medio Oriente e conflitto russo-ucraino: i nuovi equilibri geopolitici\r\nGuerra dei dazi: ripercussioni su economia e futuro del lavoro\r\nNuovo pontificato di Papa Leone: la Chiesa di fronte alla trasformazione\r\nEmergenza climatica e transizione ecologica\r\nIntelligenza Artificiale e nuove tecnologie\r\nCambiamenti sociali e aspettative delle giovani generazioni\r\n\r\n#SkyTG24LiveIn #SkyTG24 #Roma #VillaTorlonia #PremioNobel #NargesMohammadi #FabioVitale #InformazioneItaliana #TGItalia #EventoRoma #Geopolitica #PapaLeone #ClimateChange #AI #FuturoItalia\r\n\u00e2\u00ad\u0090 OSPITI STRAORDINARI CONFERMATI:\r\nISTITUZIONI:\r\n\r\nAndrea Abodi - Ministro Sport e Giovani\r\nMarina Elvira Calderone - Ministra Lavoro\r\nAlessandro Giuli - Ministro della Cultura\r\nCarlo Calenda - Leader Azione\r\nNicola Fratoianni - Segretario Sinistra Italiana\r\nMaurizio Landini - Segretario Generale CGIL\r\n\r\nOSPITI INTERNAZIONALI:\r\n\r\nNarges Mohammadi - Premio Nobel per la Pace\r\nNoa - Cantante internazionale\r\nCard. Gianfranco Ravasi - Presidente emerito Pontificio Consiglio Cultura\r\nDarya Majidi - Presidente UN Women Italy\r\n\r\nSPORT E CULTURA:\r\n\r\nAlessia Maurelli - Plurimedagliata olimpica, Ginnastica Ritmica\r\nSimona Quadarella - 3 volte campionessa mondiale Nuoto\r\nMarco D&#039;Amore - Attore e regista\r\nSergio Schiavone - Comandante RIS Roma\r\nStefano Vicari - Primario Neuropsichiatria Infantile Bambino Ges&amp;ugrave;\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u0093 PARTECIPAZIONE APERTA: Il pubblico pu&amp;ograve; partecipare, con coinvolgimento dei licei locali. Tutte le informazioni su skytg24.it\r\nUn racconto corale per interpretare e governare il futuro! \u00f0\u009f\u0087\u00ae\u00f0\u009f\u0087\u00b9\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per seguire tutti gli aggiornamenti da Sky TG24 Live In! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale ospite vi incuriosisce di pi&amp;ugrave;? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere l&#039;evento del 17 ottobre!