UFFICIALE: Sky Sport rinnova i diritti NBA in Italia! Accordo pluriennale che conferma Sky come la casa del basket mondiale, con un&#039;offerta completa che non ha eguali.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba SKY SPORT BASKET - L&#039;OFFERTA TOTALE:\r\n\r\nNBA: tutto il basket americano in esclusiva\r\nSerie A italiana: le partite pi&amp;ugrave; belle del campionato\r\nEurolega ed Eurocup: il meglio del basket europeo\r\nUn solo canale per tutto il basket possibile!\r\n\r\n#NBA #SkySport #SkySportBasket #LeBronJames #LucaDoncic #StephCurry #SerieABasket #Eurolega #BasketItaliano #NBAItalia #OKCThunder #Lakers #Warriors #BasketSky #NBAExclusive #SkyNBA\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 NBA 2024-2025 - GLI APPUNTAMENTI IMPERDIBILI:\r\n\r\nOpening Night (21-22 ottobre): consegna anelli Oklahoma City Thunder\r\nMartin Luther King Day: tradizionale celebrazione\r\nChristmas Games: 5 sfide natalizie spettacolari\r\nAll-Star Weekend: gara schiacciate, tiro da 3 e novit&amp;agrave; USA vs Resto del Mondo\r\nPlayoff, Finals di Conference e NBA Finals in esclusiva\r\n\r\n\u00e2\u00ad\u0090 LE SUPERSTAR DA SEGUIRE:\r\n\r\nLuca Doncic ai Los Angeles Lakers con l&#039;eterno LeBron James (23&amp;ordf; stagione!)\r\nSteph Curry e i Golden State Warriors\r\nShai Gilgeous-Alexander (MVP) e gli Oklahoma City Thunder campioni\r\nVictor Wembanyama fenomeno francese con San Antonio Spurs\r\nJalen Brunson e Carl Anthony Towns con i New York Knicks\r\nCleveland Cavs (Mitchell/Mobley), Houston Rockets, Denver Nuggets\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af PERCH&amp;Eacute; SKY &amp;Egrave; LA CASA DEL BASKET: &quot;Unica destinazione per i canestri italiani della Serie A, per quelli di Eurolega ed Eurocup e per quelli NBA&quot; - Un&#039;offerta senza rivali che copre tutto il panorama cestistico mondiale.\r\nDal basket italiano alle stelle NBA, tutto su Sky Sport! \u00f0\u009f\u008f\u0080\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli highlights NBA e basket italiano! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: chi vincer&amp;agrave; il titolo NBA? Lakers con LeBron e Doncic? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nessun &quot;BANG!&quot; della stagione!