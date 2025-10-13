Call My Agent Italia torna con la terza stagione esplosiva! Dal 14 novembre in esclusiva su Sky e NOW, la serie Sky Original celebra il nostro star system con guest incredibili: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale, Miriam Leone e Ficarra &amp;amp; Picone. Dietro le quinte dello spettacolo italiano come non l&#039;avete mai visto! \u00f0\u009f\u008e\u00ad\r\n\u00f0\u009f\u0092\u00a5 UBA sbarca in Italia: la CMA rischia il crollo! Vittorio, Lea e Gabriele (Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico) affrontano la sfida pi&amp;ugrave; grande: salvare l&#039;agenzia dall&#039;arrivo della multinazionale americana. Tra amori, tradimenti e colpi di scena, preparatevi a una stagione ricchissima di emozioni con la regia di Simone Spada e new entry Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino.\r\n\u00f0\u009f\u0094\u00a5 Roma, glamour e rivoluzione nello showbiz! Dopo il successo delle prime due stagioni, il remake italiano di Dix pour cent alza ancora l&#039;asticella. Iscriviti per non perdere clip esclusive e dietro le quinte, metti like se ami le serie italiane e commenta quale guest star ti entusiasma di pi&amp;ugrave;! Vi aspettiamo dal 14 novembre! \u00f0\u009f\u008e\u00ac\u00e2\u009c\u00a8\r\n#CallMyAgentItalia #SkyOriginal #SerieTV #LucaArgentero #MichelleHunziker #RomanzoCriminale #MiriamLeone #FicarraEPicone #SkySerie #NOW #DietroLeQuinte #Showbiz #SerieItaliane #NuovaStagione #14Novembre