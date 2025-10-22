Ci vogliamo bene &amp;egrave; la nuova sigla emozionante che accompagna Europa League e Conference League su Sky Sport! \u00f0\u009f\u008e\u00b6 La copertina del gioved&amp;igrave; sera &amp;egrave; sulle note di &quot;Quando nessuno ci vede&quot;, interpretata in versione acustica dalla talentuosa cantante emergente mew. Un brano intenso che cattura perfettamente l&#039;emozione del calcio europeo.\r\nScopri in questo video la magia dietro questa colonna sonora unica che apre gli studi Sky Sport ogni gioved&amp;igrave; sera. La live acoustic version dell&#039;EP di esordio di mew regala un&#039;atmosfera speciale alle serate di calcio europeo. Un incontro perfetto tra musica italiana emergente e il grande spettacolo delle competizioni UEFA. \u00e2\u009a\u00bd\u00e2\u009c\u00a8\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per tutti i contenuti su calcio europeo e musica delle sigle Sky \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA cosa ne pensi della nuova sigla \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere le serate di Europa e Conference League \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con chi ama calcio e buona musica!\r\nQuale sigla di Sky Sport &amp;egrave; la tua preferita di sempre? Faccelo sapere! \u00f0\u009f\u0092\u0099