Le NITTO ATP Finals arrivano su Sky Sport Tennis dal 9 novembre! \u00f0\u009f\u0094\u00a5 Il torneo pi&amp;ugrave; prestigioso del circuito maschile dove si sfidano i migliori otto tennisti al mondo in una battaglia totale fino all&#039;ultima mossa. Una competizione dove ogni punto conta, dove si gioca prima nella mente e poi sul campo, anticipando i pericoli e calcolando ogni rischio per l&#039;attacco decisivo.\r\n#ATPFinals2025 #ATPFinals #ATP #NittoATPFinals #SkyTennis #Tennis #ATP #TennisLive #SkyTorneo #Maestri #TorneoMaestri #TennisItaliano #Top8 #CampioneTennis #SkyTennis2025 #ATPTour #TennisMondiale\r\nSegui in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis le partite che decidono il maestro del tennis mondiale. I top player si affrontano in un concentrato di emozioni, tattica e colpi spettacolari che rendono le ATP Finals l&#039;evento conclusivo pi&amp;ugrave; atteso della stagione tennistica. Dal girone alla finale, vivi ogni match dei campioni che si contendono il titolo pi&amp;ugrave; ambito! \u00f0\u009f\u008e\u00be\u00e2\u009c\u00a8\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per non perdere nemmeno un match delle ATP Finals \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA chi &amp;egrave; il tuo favorito per la vittoria finale \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per tutti gli aggiornamenti sul torneo \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con gli appassionati di tennis!\r\nDal 9 novembre su Sky Sport Tennis la sfida totale dei migliori tennisti del mondo! \u00f0\u009f\u008f\u0086