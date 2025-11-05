MasterChef Italia torna dall&#039;11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli! \u00f0\u009f\u0094\u00a5 Il promo della nuova stagione vede i tre giudici affiatati scrutare il futuro della cucina tra le stelle, dove tradizione e innovazione si incontrano in un mondo gastronomico in costante trasformazione. Carbonara vegana, zucca Hokkaido e cuoppo di lische fritte: ingredienti innovativi e tecniche futuristiche con un ruolo decisivo per l&#039;ecosostenibilit&amp;agrave;.\r\n#MasterChefItalia #MasterChef #Sky #Barbieri #Cannavacciuolo #Locatelli #NOW #CucinaItaliana #TalentShow #SkyCucina #Innovazione #Tradizione #Ecosostenibilit&amp;agrave; #ChefItaliani #MasterChef2025\r\nNon c&#039;&amp;egrave; tradizione senza innovazione, e non c&#039;&amp;egrave; innovazione senza tradizione: questo il claim della Masterclass che dovr&amp;agrave; lavorare sulla grande tradizione culinaria italiana come base per cercare l&#039;innovazione del futuro. Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy celebra l&#039;audacia e la curiosit&amp;agrave; verso i trend gastronomici di domani, con un promo ideato da Sky Creative Agency che anticipa una stagione ricca di sorprese. E una certezza resta immutabile: la passione di Chef Cannavacciuolo per i limoni! \u00f0\u009f\u008d\u008b\u00e2\u009c\u00a8\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per tutti i contenuti esclusivi MasterChef Italia \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA quale piatto innovativo vorresti vedere nella nuova stagione \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere le puntate dall&#039;11 dicembre \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con gli appassionati di cucina e talent show!\r\nMasterChef Italia, dove il futuro della cucina prende forma! \u00f0\u009f\u0091\u00a8&amp;zwj;\u00f0\u009f\u008d\u00b3\u00e2\u00ad\u0090