Gomorra Le Origini arriva a gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW! Il prequel della storica saga Sky Original ci porta a Napoli nel 1977 per raccontare come tutto è iniziato: l'educazione criminale del giovane Pietro Savastano interpretato da Luca Lubrano, sullo sfondo di una città povera segnata dal contrabbando di sigarette e all'alba dell'arrivo dell'eroina. Un'epoca che ha definito il volto della criminalità moderna in sei episodi attesissimi.
Marco D'Amore dirige i primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore insieme a Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. La storia segue Pietro, ambizioso ragazzo di strada di Secondigliano che sogna una vita migliore insieme ai suoi amici inseparabili. L'incontro con Angelo 'A Sirena, interpretato da Francesco Pellegrino, segna il suo ingresso nel mondo criminale tra violenza, alleanze e tradimenti. Il cast include Flavio Furno, Tullia Venezia, Ciro Capano, Biagio Forestieri e Fabiola Balestriere come la giovane Scianel!
Produzione Sky Studios e Cattleya, distribuita da Beta Film. Dal bestseller di Roberto Saviano!