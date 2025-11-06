Love Bugs torna su TV8 dal 24 novembre in prima visione assoluta, dal luned&amp;igrave; al venerd&amp;igrave; alle 19.30! \u00f0\u009f\u0092\u0095 La sit-com cult degli anni 2000 si rinnova con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello, diretti da Ivan Cotroneo, per raccontare con ironia e autenticit&amp;agrave; le dinamiche delle coppie di oggi. I tempi cambiano, ma l&#039;amore inciampa sempre negli stessi bug: gelosie, incomprensioni, litigi con le suocere e la nuova sfida degli smartphone sempre in mano.\r\nBrenda interpreta una fidanzata passionale, imprevedibile, bella ed energica ma anche polemica ed eccessiva, mentre Michele &amp;egrave; il compagno ideale romantico, simpatico, mammone e profondamente partenopeo che ama cucina, tradizioni, famiglia e il Napoli. Insieme formano una coppia divertente e affiatata che ravviva la routine con divertimento, ironia e tanto sesso. Intorno a loro un microcosmo di personaggi: amici del calcetto, amiche su WhatsApp, suocera invadente, manager sexy, maestro di salsa e vicini rumorosi! \u00f0\u009f\u0098\u0084\u00e2\u009c\u00a8\r\n#LoveBugs #TV8 #BrendaLodigiani #MicheleRosiello #SitcomItaliana #IvanCotroneo #CoppieOggi #CommediaItaliana #TV8Prima #24Novembre #SerieTV #AmoreComico #BluYazmine #SitcomCult #CoppiaTV\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per clip e momenti cult di Love Bugs \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA quale bug dell&#039;amore ti rappresenta di pi&amp;ugrave; \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per episodi quotidiani dal 24 novembre \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con chi ama le sit-com italiane!\r\nProdotto da Blu Yazmine con regia di Ivan Cotroneo. Sketch brevi, ritmo serrato, comicit&amp;agrave; immediata! \u00f0\u009f\u008e\u00ac