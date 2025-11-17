Un incontro inedito e inquietante nella nuova campagna Sky &amp;amp; Netflix! \u00f0\u009f\u0094\u00a5 I tre giudici di MasterChef Italia Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si ritrovano faccia a faccia con il Demogorgone di Stranger Things nella cucina pi&amp;ugrave; famosa d&#039;Italia. Un crossover unico che celebra l&#039;offerta esclusiva Sky &amp;amp; Netflix con contenuti d&#039;intrattenimento di altissimo livello a prezzo vantaggioso.\r\nNel nuovo spot in onda da oggi le luci tremolano, l&#039;aria diventa elettrica e la cucina di MasterChef si trasforma nel Sottosopra. Locatelli intuisce subito che stanno accadendo &quot;very Stranger Things&quot; mentre dal centro dello studio emerge il Demogorgone pronto a divorare i tre chef che diventano ironicamente il piatto del giorno. Cannavacciuolo spera solo che il mostro sia intollerante agli chef! Un mix perfetto tra cucina stellata e horror sci-fi che anticipa MasterChef Italia dall&#039;11 dicembre su Sky e Stranger Things 5 dal 27 novembre su Netflix! \u00f0\u009f\u0091\u00a8&amp;zwj;\u00f0\u009f\u008d\u00b3\u00e2\u009c\u00a8\r\n#MasterChefit #StrangerThings #Sky #Netflix #Demogorgone #Barbieri #Cannavacciuolo #Locatelli #SkyNetflix #Crossover #MasterChefItalia #StrangerThings5 #SpotTV #IntrattenimentoItaliano #Sottosopra\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per contenuti Sky e Netflix esclusivi \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA quale crossover vorresti vedere dopo questo \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per novit&amp;agrave; Sky &amp;amp; Netflix \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con fan di MasterChef e Stranger Things!\r\nDue mondi, un solo intrattenimento: scopri l&#039;offerta Sky &amp;amp; Netflix! \u00f0\u009f\u008e\u00ac\u00f0\u009f\u0093\u00ba