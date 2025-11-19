AG4IN arriva su Sky dopo il grande successo al cinema! \u00f0\u009f\u008f\u0086 Sabato sera alle 22.45, subito dopo Napoli-Atalanta, rivivi la straordinaria cavalcata che ha portato il Napoli alla conquista del quarto scudetto della sua storia. Il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro racconta dall&#039;interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025.\r\n#AG4IN #Napoli #Scudetto #NapoliCampione #SkySport #DocumentarioNapoli #QuartoScudetto #AntonioConte #Tricolore #NapoliScudetto #ForzaNapoli #SkyCinema #NOW #CalcioItaliano #DocumentarioSportivo\r\nImmagini gi&amp;agrave; entrate nella storia del club partenopeo, interviste esclusive ai protagonisti, retroscena inediti e momenti chiave della stagione pi&amp;ugrave; emozionante per i tifosi azzurri. Un viaggio nel cuore del Napoli campione d&#039;Italia che mostra la determinazione, la tattica e la passione che hanno trasformato un sogno in realt&amp;agrave; tricolore. Disponibile su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due, oltre che on demand su NOW! \u00f0\u009f\u0092\u0099\u00e2\u009c\u00a8\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per contenuti esclusivi sul Napoli e calcio italiano \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA il tuo momento preferito della stagione scudetto \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per documentari sportivi su Sky \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI con tutti i tifosi napoletani!\r\nAG4IN: la storia del quarto tricolore azzurro finalmente su Sky e NOW! \u00f0\u009f\u008e\u00ac\u00e2\u009a\u00bd\r\n&amp;nbsp;