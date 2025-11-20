Sky Italia si conferma main partner UEFA acquisendo i diritti di Champions League, Europa League e Conference League fino al 2031. Una notizia straordinaria per tutti gli appassionati di calcio europeo che potranno continuare a vivere le emozioni delle coppe su Sky e NOW per altri sei anni \u00f0\u009f\u0094\u00a5\r\n#SkyCampions #UEFA #ChampionsLeague #EuropaLeague #ConferenceLeague #Sky #NOW #CalcioEuropeo #DirittiTV #CalcioSky #UEFASky #CoppeEuropee #Calcio2031 #StreamingSport #SerieAEuropa\r\nBen 184 partite su 203 di Champions League in esclusiva, pi&amp;ugrave; tutte le 342 gare di Europa League e Conference League. I grandi club europei continueranno a regalare spettacolo sulla piattaforma che da anni &amp;egrave; casa del calcio internazionale. Un quadriennio di emozioni garantite dal 2027 al 2031 \u00e2\u009a\u00bd\u00e2\u009c\u00a8\r\nIscriviti per restare aggiornato su tutte le novit&amp;agrave; UEFA, commenta quale squadra seguirai e condividi con chi non pu&amp;ograve; perdersi nemmeno una partita di coppa europea. Il grande calcio resta su Sky \u00f0\u009f\u008f\u0086\u00f0\u009f\u008e\u00ac