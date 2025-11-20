Sky Italia conferma la sua posizione di casa del calcio europeo acquisendo in esclusiva i diritti di Champions League, Europa League e Conference League fino al 2031. Federico Ferri, direttore di Sky Sport, annuncia la straordinaria notizia in diretta su Sky TG24 con tutti i dettagli dell&#039;accordo che cambia il futuro del calcio in TV \u00f0\u009f\u0094\u00a5 #SkySport #UEFA #ChampionsLeague #EuropaLeague #ConferenceLeague #SkyTG24 #FedericoFerri #DirittiTV #CalcioSky #CoppeEuropee #NOW #StreamingCalcio #SkyUCL #CasaDelloSport #FedericoFerri Dal 2027 al 2031 Sky trasmetter&amp;agrave; 184 delle 203 partite di Champions League in esclusiva, pi&amp;ugrave; tutte le 342 gare di Europa League e Conference League. Un racconto completo che va oltre i 90 minuti, dalle camere degli alberghi alle interviste post partita, con tecnologie all&#039;avanguardia e la qualit&amp;agrave; che solo Sky sa garantire. \u00e2\u009a\u00bd\u00e2\u009c\u00a8 Iscriviti per seguire tutte le novit&amp;agrave; sul calcio europeo, commenta quale coppa ami di pi&amp;ugrave; e condividi con chi non pu&amp;ograve; perdersi le grandi notti di Champions. Il futuro del calcio europeo &amp;egrave; garantito su Sky e NOW fino al 2031 \u00f0\u009f\u008e\u00ac\u00f0\u009f\u008f\u0086