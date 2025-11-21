Sky Italia si conferma main partner UEFA acquisendo i diritti di Champions League, Europa League e Conference League per il quadriennio 2027-2031. I grandi club europei continueranno a giocare in esclusiva su Sky e NOW con 184 partite su 203 di Champions League e tutte le 342 gare di Europa League e Conference League garantite fino al 2031 \u00f0\u009f\u0094\u00a5\r\nUn accordo che consolida Sky come casa del calcio europeo, offrendo agli abbonati il massimo livello di esclusivit&amp;agrave; per le competizioni UEFA pi&amp;ugrave; prestigiose. Dal 2027 al 2031 ogni grande notte di coppa europea sar&amp;agrave; vissuta con la qualit&amp;agrave; e la tecnologia che solo Sky sa garantire, su satellite, fibra e streaming \u00e2\u009a\u00bd\u00e2\u009c\u00a8\r\n#SkySport #UEFA #MainPartnerUEFA #ChampionsLeague #EuropaLeague #ConferenceLeague #Sky #NOW #CalcioEuropeo #DirittiUEFA #CoppeEuropee #Calcio2031 #StreamingSport #EsclusivaUEFA #SkyCalcio\r\nIscriviti per restare aggiornato sul calcio europeo, commenta quale competizione UEFA preferisci seguire e condividi con chi ama le grandi notti di coppa. Sky e NOW confermano il loro dominio sulle coppe europee \u00f0\u009f\u008e\u00ac\u00f0\u009f\u008f\u0086