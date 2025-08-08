⚽ DAZN + NOVE: Amichevoli Serie A GRATIS! Roma, Juventus, Inter, Milan in chiaro 🔥

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

Sport

Novità rivoluzionaria nel calcio italiano! DAZN e Warner Bros. Discovery uniscono le forze per portare le amichevoli estive delle big italiane anche in chiaro sul NOVE!

📅 CALENDARIO COMPLETO delle amichevoli:

🗓️ Mercoledì 6 agosto ore 21:30

  • Aston Villa vs Roma (in differita sul NOVE)

🗓️ Venerdì 8 agosto ore 21:30

  • Monaco vs Inter (in differita sul NOVE)

🗓️ Domenica 10 agosto

  • 17:30 - Borussia Dortmund vs Juventus (DIRETTA sul NOVE)
  • 21:30 - Chelsea vs Milan (in differita sul NOVE)

🗓️ Sabato 16 agosto ore 20:30

  • Inter vs Olympiacos (DIRETTA sul NOVE) 
