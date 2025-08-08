⚽ DAZN + NOVE: Amichevoli Serie A GRATIS! Roma, Juventus, Inter, Milan in chiaro 🔥

Novità rivoluzionaria nel calcio italiano! DAZN e Warner Bros. Discovery uniscono le forze per portare le amichevoli estive delle big italiane anche in chiaro sul NOVE!
📅 CALENDARIO COMPLETO delle amichevoli:
🗓️ Mercoledì 6 agosto ore 21:30
- Aston Villa vs Roma (in differita sul NOVE)
🗓️ Venerdì 8 agosto ore 21:30
- Monaco vs Inter (in differita sul NOVE)
🗓️ Domenica 10 agosto
- 17:30 - Borussia Dortmund vs Juventus (DIRETTA sul NOVE)
- 21:30 - Chelsea vs Milan (in differita sul NOVE)
🗓️ Sabato 16 agosto ore 20:30
- Inter vs Olympiacos (DIRETTA sul NOVE)
