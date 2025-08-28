RIVOLUZIONE DIGITALE per la Serie BKT! La Lega Serie B annuncia una partnership storica con OneFootball TV per la distribuzione globale di LaB Channel, il canale ufficiale del calcio cadetto italiano accessibile in tutto il mondo!
🌍 COPERTURA MONDIALE:
- Tutte le partite Serie BKT in diretta ovunque ti trovi
- Highlights post-gara per non perdere nemmeno un'azione
- Disponibile da subito: mobile, web e Smart TV
- Italia inclusa nella copertura globale
💰 PREZZO RIVOLUZIONARIO:
- Abbonamento stagionale: €89,99
- OFFERTA LANCIO: €69,99 (risparmio di €20!)
- Accessibile tramite app OneFootball TV
- Fruibile su tutti i dispositivi
📺 STRATEGIA DIGITALE VINCENTE: OneFootball TV si affianca ad Amazon Prime Video, creando un ecosistema completo per i tifosi della Serie BKT con piattaforme moderne e innovative pensate per le nuove generazioni.
🏆 LE PAROLE DEL PRESIDENTE BEDIN: "Vogliamo dare a tutti i nostri tifosi la possibilità di seguire le proprie squadre in maniera semplice e immediata, utilizzando piattaforme vicine alle nuove generazioni"
⚡ PERCHÉ È IMPORTANTE:
- 20 club storici del calcio italiano finalmente accessibili globalmente
- Uno dei campionati più appassionanti e combattuti d'Europa
- Innovazione e tradizione che si incontrano
- Comunità territoriali italiane connesse al mondo
🚀 Un passo fondamentale che porta il calcio cadetto italiano nell'era digitale globale, rendendo la Serie BKT accessibile a milioni di tifosi in tutto il mondo!
