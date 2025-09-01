LA RIVOLUZIONE MEDIATICA DELLA LEGA SERIE A! Presentata oggi all'Hotel Sheraton Milan San Siro la nuova stagione di Radio TV Serie A, che segna un'evoluzione storica: la Lega diventa una vera e propria media company con contenuti esclusivi e innovazione tecnologica.
🏢 STUDI ALL'AVANGUARDIA:
- iliad IBC di Lissone: strutture innovative per una produzione di qualità
- Regia di Lorenzo Dallari per garantire professionalità massima
- Controllo totale del processo produttivo dalla Lega Serie A
📺 DOVE SEGUIRCI:
- Sito legaseriea.it e App Lega Serie A
- DAZN in modalità free to air - accessibile a tutti gratuitamente!
- Radio DAB e presto anche digitale terrestre
- Palinsesto aggiornato in tempo reale
⏰ PROGRAMMAZIONE ESTESA:
- Lunedì-Venerdì: dalle 8:00 alle 23:00
- Weekend con partite: dalle 8:00 alle 24:00
- Radiocronache esclusive Coppa Italia Frecciarossa dai Sedicesimi
⭐ DREAM TEAM RINNOVATO:
- Confermati: Serse Cosmi, Cristian Brocchi, Roberto Donadoni, Giampaolo Pazzini
- Nuovi ingressi: Luigi Apolloni, Mark Iuliano, Filippo Galli, Fabio Galante, Manuel Pascali
- Conduttrici: Chiara Icardi, Claudia Tosoni, Lucrezia Maritano, Chiara Giuffrida, Monica Bertini
🎬 RUBRICHE IMPERDIBILI:
- "Storie di Serie A" con Coach Dan Peterson
- "Viaggio nel Calcio", "Calcio d'Autore", "È Sempre Primavera"
💭 LE PAROLE DEI PROTAGONISTI: Ezio Simonelli: "Continueremo a investire nella produzione editoriale nel segno dell'innovazione" Luigi De Siervo: "Un prodotto che cambierà per sempre il rapporto con i nostri tifosi"
