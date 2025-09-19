La Serie B ha trovato la sua casa definitiva! B-Channel si presenta come la piattaforma rivoluzionaria che celebra il calcio cadetto pi&amp;ugrave; autentico d&#039;Italia, dove ogni partita pu&amp;ograve; cambiare una stagione.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u009f\u00ef\u00b8\u008f I NUMERI CHE FANNO SOGNARE:\r\n\r\n20 citt&amp;agrave; unite dalla stessa passione calcistica\r\n20 piazze che vivono e respirano calcio vero\r\n380 match imprevedibili dove tutto pu&amp;ograve; succedere\r\nMilioni di cuori che battono per la Serie B\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba B-CHANNEL: la rivoluzione del calcio cadetto Tutti i match della Serie B BKT in diretta esclusiva, con una copertura totale che va oltre la semplice trasmissione televisiva.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af CONTENUTI ESCLUSIVI che fanno la differenza:\r\n\r\nDirette di tutti gli incontri del campionato cadetto\r\nApprofondimenti dedicati ai talenti emergenti\r\nContenuti speciali su storie e tradizioni delle 20 squadre\r\nSpettacoli e intrattenimento legati al mondo della Serie B\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0087\u00ae\u00f0\u009f\u0087\u00b9 100% PASSIONE ITALIANA AUTENTICA B-Channel rappresenta l&#039;essenza del calcio italiano pi&amp;ugrave; genuino, quello fatto di campanili, tradizioni locali, giovani talenti e sogni di promozione che uniscono intere comunit&amp;agrave;.\r\n\u00e2\u009a\u00a1 Una piattaforma che non si limita a trasmettere calcio, ma racconta le storie, le emozioni e la cultura che rendono la Serie B il campionato pi&amp;ugrave; imprevedibile e appassionante d&#039;Italia.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 Dalla lotta promozione ai drammi retrocessione, B-Channel &amp;egrave; il palcoscenico dove si scrive la storia del calcio che conta davvero.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti sulla Serie B! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: qual &amp;egrave; la vostra squadra di Serie B del cuore? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per non perdere nessun match!