GUERRA TOTALE ALLA PIRATERIA! Lega Serie A, Lega B e Lega Pro lanciano una campagna di sensibilizzazione rivoluzionaria che svela i pericoli nascosti dietro lo streaming illegale del calcio.
⚠️ I RISCHI SHOCK che nessuno ti dice:

I tuoi dati personali finiscono alla criminalità organizzata
Intrusioni digitali attraverso cellulari e computer
Metodi di pagamento esposti a organizzazioni criminali
Migliaia di posti di lavoro a rischio nel calcio italiano

#StopPirateria #StopPiracy #CalcioLegale #SerieA #CriminalitàDigitale #StreamingIllegale #ProtezioneDati #LegaCalcio #SicurezzaDigitale #CalcioSicuro #LottaPirateria #DatiPersonali #CalcioItaliano #CampagnaAntipirateri #StreamingSicuro #LegalStreaming
🎯 LA CAMPAGNA CHE CAMBIA TUTTO: Lo spot sarà trasmesso sui canali social ufficiali delle tre Leghe e sulle TV partner prima di ogni partita, con un messaggio diretto e senza compromessi sui rischi concreti dello streaming pirata.
💣 Luigi De Siervo (AD Lega Serie A) non usa mezzi termini: "Chi paga per partite piratate consegna inconsapevolmente i propri dati personali alle organizzazioni criminali, esponendosi a intrusioni digitali. È ora di dire basta!"
🔥 PERCHÉ È UNA BATTAGLIA CULTURALE:

La pirateria sta riducendo drasticamente gli investimenti nel calcio
Danneggia Club, film e serie TV
Compromette la sostenibilità del calcio italiano
Non è solo sport: è criminalità organizzata

⚡ IL MESSAGGIO È CHIARO: guardare calcio legalmente non è solo una questione di legalità, ma di protezione personale e sostegno a tutto l'ecosistema sportivo italiano.
Una campagna che finalmente parla direttamente agli utenti, spiegando che dietro lo streaming illegale non ci sono solo "siti pirata", ma vere e proprie organizzazioni criminali.