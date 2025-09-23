La nuova stagione di Viaggio nel Calcio su RadioTV Serie A&amp;nbsp;con Michele Pedrotti svela tutti i segreti della REF CAM, la telecamera rivoluzionaria installata direttamente sull&#039;arbitro di Serie A Enilive.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00b9 LA TECNOLOGIA CHE CAMBIA TUTTO:\r\n\r\nPrima volta assoluta in Serie A: telecamera sull&#039;arbitro\r\nProspettiva inedita e mai vista prima su ci&amp;ograve; che accade in campo\r\nDietro le quinte dell&#039;esordio storico nella massima serie italiana\r\nMichele Pedrotti ci guida attraverso questa innovazione epocale\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; UNA RIVOLUZIONE: La REF CAM offre una visione completamente nuova del calcio, permettendo di vedere letteralmente attraverso gli occhi dell&#039;arbitro. Decisioni controverse, falli dubbi, dialoghi con i giocatori: tutto diventa trasparente come mai prima d&#039;ora.\r\n\u00e2\u009a\u00a1 COSA SCOPRIRETE:\r\n\r\nCome funziona tecnicamente la REF CAM\r\nLe reazioni dei giocatori e degli allenatori\r\nL&#039;impatto sulla trasparenza arbitrale\r\nIl futuro del calcio con questa tecnologia\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0094\u00a5 &quot;VIAGGIO NEL CALCIO&quot; riparte alla grande con Michele Pedrotti che ci porta nel cuore pulsante dell&#039;innovazione calcistica italiana, raccontando come la Serie A Enilive stia pioneristicamente abbracciando le nuove tecnologie.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba Un approfondimento imperdibile che mostra come il calcio italiano continui a evolversi, puntando su trasparenza e innovazione per migliorare l&#039;esperienza di tifosi e addetti ai lavori.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli approfondimenti sul calcio italiano! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: secondo voi la REF CAM migliorer&amp;agrave; l&#039;arbitraggio? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per le prossime puntate di Viaggio nel Calcio!