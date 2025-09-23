\u00e2\u009a\u00bd ACCORDO STORICO tra Rai e Lega Calcio! Rai Italia porter&amp;agrave; la Serie A in tutto il mondo con una novit&amp;agrave; che fa emozionare: il ritorno de &quot;La Giostra del Gol&quot;, programma leggendario nato nel 1977 sulla Rai Internazionale.\r\n\u00f0\u009f\u008c\u008d COSA INCLUDE L&#039;ACCORDO RIVOLUZIONARIO:\r\n\r\nHighlights Serie A trasmessi in tutto il mondo (esclusa Italia)\r\nCoppa Italia dai quarti di finale in poi\r\nSupercoppa Italiana&amp;nbsp;\r\nCopertura su tutti i Cinque Continenti\r\n\r\n#RaiItalia #LaGiostraDelGol #SerieAMondo #AccordoStorico #StefanoOrsini #MariaRitaGrieco #CalcioItaliano #RaiSport #LegaSerieA #ItalianiNelMondo #CoppitaItalia #SupercoppaItaliana #CalcioEstero #StoriaTV #MagliaAzzurra\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba &quot;LA GIOSTRA DEL GOL&quot; RINASCE: Dopo 47 anni dal debutto, il programma storico torna ogni marted&amp;igrave; sera (ore 20:00 di New York) con la conduzione di Stefano Orsini, coprendo tutti e quattro i palinsesti internazionali Rai.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af LE PAROLE DELLA DIRETTRICE MARIA RITA GRIECO: &quot;Riporteremo in onda una trasmissione storica come &#039;La Giostra del Gol&#039; ed evidenzieremo tutte le eccellenze del nostro paese. Non parleremo solo di calcio, ma di tutti gli sport che vedono protagonisti gli atleti in maglia azzurra&quot;.\r\n\u00f0\u009f\u0094\u00a5 PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; STORICO: Un accordo che segna il ritorno del calcio italiano sui canali Rai destinati all&#039;estero, permettendo agli italiani nel mondo di seguire la Serie A e riscoprire un pezzo di storia televisiva italiana.\r\n\u00e2\u009c\u00a8 Collaborazione tra Rai Sport, Direzione Diritti Sportivi e Rai Italia per una stagione che promette di riportare il calcio italiano nelle case degli italiani all&#039;estero, mantenendo vivo il legame con la madrepatria.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti sulla Serie A mondiale! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: ricordate la vecchia &quot;Giostra del Gol&quot;? Che emozione! \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per seguire il calcio italiano nel mondo!