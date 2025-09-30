Dallo stadio all&#039;Italia. In campo per la grande bellezza - La Lega Serie B e il Ministero del Turismo presentano un progetto rivoluzionario che unisce calcio e promozione del territorio italiano!\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af UN PROGETTO UNICO NEL SUO GENERE:\r\n\r\nPartnership strategica tra Lega Serie B e Ministero del Turismo\r\nObiettivo: incentivare bellezza e unicit&amp;agrave; del nostro Paese attraverso il calcio\r\nValorizzazione delle eccellenze locali in Italia e nel mondo\r\nCampagna che accompagna l&#039;intera stagione fino ai playoff\r\n\r\n#SerieB #MinisteroTurismo #ItaliaInCampo #GrandeBellezza #TurismoItaliano #CalcioECultura #LegaSerieB #EccellenzaItaliana #TerritoriItaliani #CalcioCadetto #PromozioneItalia #TurismoSportivo #ItaliaUnica #CulturaSport #BellezzaItaliana\r\n\u00f0\u009f\u008c\u009f COSA ESPLORA IL VIDEO:\r\n\r\nRisorse culturali: patrimonio artistico e storico delle citt&amp;agrave; della Serie B\r\nEnogastronomia: eccellenze culinarie regionali\r\nBellezze naturali: paesaggi mozzafiato del territorio italiano\r\nSport: il calcio come ponte tra passione e turismo\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba DOVE VEDERE LA CAMPAGNA:\r\n\r\nTutti i canali della Lega Serie B\r\nCanali delle societ&amp;agrave; associate\r\nMaxischermi degli stadi durante le partite\r\nCopertina delle gare di campionato (dalla 6&amp;ordf; giornata turno infrasettimanale)\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 PROTAGONISTI DEL PROGETTO:\r\n\r\nI 20 Club del campionato di Serie B\r\nLe Regioni rappresentate\r\nI Comuni delle citt&amp;agrave; coinvolte\r\nAssociazioni di categoria locali\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0092\u00a1 Il campionato di Serie B si trasforma quindi in uno strumento di promozione territoriale, portando le bellezze italiane negli stadi e nelle case di milioni di tifosi, trasformando ogni partita in un&#039;opportunit&amp;agrave; per scoprire l&#039;Italia.\r\nUn progetto che unisce sport, cultura, tradizione e futuro! \u00f0\u009f\u0087\u00ae\u00f0\u009f\u0087\u00b9\u00e2\u009a\u00bd\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per scoprire tutte le bellezze d&#039;Italia attraverso la Serie B! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale citt&amp;agrave; della Serie B vorreste visitare per prima? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per seguire questo straordinario viaggio nell&#039;Italia che gioca!