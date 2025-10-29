Mancano solo 100 giorni alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026! \u00e2\u009d\u0084\u00ef\u00b8\u008f Warner Bros Discovery presenta in anteprima gli studi Eurosport nel Nations Village di Cortina d&#039;Ampezzo, con tecnologie immersive e collegamenti pan-europei dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Una serata speciale mercoled&amp;igrave; 29 ottobre dalle 20.30 su Eurosport 1 celebra il countdown con contenuti esclusivi dedicati agli atleti pi&amp;ugrave; attesi e alle discipline olimpiche invernali.\r\n#MilanoCortina2026 #Olimpiadi2026 #OlimpiadiInvernali #Eurosport #100DaysToGo #SportInvernali #Cortina #Dolomiti #TeamItalia #SciAlpino #Biathlon #Snowboard #discovery+ #WinterOlympics #OlimpiadiItalia\r\nScopri Athletes to Watch con ritratti di campioni come Eileen Gu e Marcel Hirscher, Monuments la docuserie sugli sport invernali a Cortina, e Radici su Eurosport 2 dal 3 novembre con Lisa Vittozzi, Davide Ghiotto e i talenti azzurri. Bugs Bunny e i Looney Tunes tornano con Sports Made Simple per spiegare le discipline olimpiche ai pi&amp;ugrave; giovani. Oltre 1400 ore live di sport invernali per 131 giorni: sci alpino, biathlon, snowboard, pattinaggio e hockey su HBO Max e discovery+! \u00f0\u009f\u008e\u00bf\u00e2\u009b\u00b7\u00ef\u00b8\u008f\r\n\u00f0\u009f\u0091\u0089 ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti verso Milano-Cortina 2026 \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA quale sport invernale ti appassiona di pi&amp;ugrave; \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per il countdown olimpico \u00f0\u009f\u0093\u00b2 CONDIVIDI l&#039;emozione delle Olimpiadi in casa Italia!\r\n116 gare da medaglia, 2900 atleti, streaming interattivo: le Olimpiadi pi&amp;ugrave; tecnologiche di sempre su Eurosport! \u00f0\u009f\u008f\u0086\u00e2\u009c\u00a8